به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مقدمی عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مساجد دارای روح عبادی و معنوی است و جایگاه فعالیت‎های فردی و هنری و اجتماعی به‌شمار می‌آید به همین خاطر فلسفه ایجاد این کانون‎ها این است که مساجد را از بنای صرف عبادی خارج کرده و آن را به کانون فعالیت‎های اجتماعی تبدیل کنیم.

وی با اشاره به اینکه متولیان انقلاب اقشار محروم هستند ادامه داد: امروزه در روستاها کانون‎های بسیار فعالی در حوزه‎های مختلف فعال است و با کمک نخبگان روستایی اقدامات مهمی در این مناطق صورت گرفته است که با همکاری مسئولان در آینده نیز پیشرفت‎های قابل ملاحظه ‎خواهیم داشت.

مقدمی در ادامه با اشاره به اولویت‌بندی اهداف کانون‎های فرهنگی هنری مساجد افز.د: اولویت‌کاری کانون‌های مساجد در سال‌جاری توسعه هسته‌های پژوهشی است.

سرپرست دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان با انتقاد از کم‌کاری در زمینه پژوهشی در حوزه مساجد، افزود: امکانات درحد مناسب به این ارگان‎ها ارائه نمی‌شود به همین خاطر درصدد هستیم که با در نظر گرفتن ردیف‌های بودجه در شاخه پژوهش، هسته‎های پژوهش را فعال کنیم و همچنین تلاش می‌کنیم کانون‎‌های تخصصی را در رشته‎های خاصی چون رایانه، قرآن و نماز و سایر رشته‎ها ایجاد کنیم چرا که اغلب کلاس‎های آموزشی که در طول سال برگزار می‌شود موضوعات عمومی را شامل می‌شوند و جای خالی رشته‎های خاص و تخصصی احساس می‌شود.

مقدمی برنامه‎های ستاد کانون‎های فرهنگی و هنری مساجد استان در دهه کرامت را که از میلاد حضرت معصومه (س) تا میلاد امام رضا (ع)برگزار می‌شود را متنوع ارزیابی کرد و هدف از اجرای این برنامه را تلاش در جهت گسترش معنویت در فضای عمومی جامعه با بهره‎گیری از آموزه‎های آن حضرات عنوان کرد و افزود: در نظر داریم در این طرح عموم اقشار جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان را با سیره علمی و عملی معصومین آشنا کنیم.

وی با اشاره به نامگذاری این دهه به نام دهه کرامت افزود: استفاده از ظرفیت‎های خودجوش مردمی در کنار نهادهای دولتی از اهداف این ستاد است.