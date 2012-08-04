به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مقدمی عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مساجد دارای روح عبادی و معنوی است و جایگاه فعالیتهای فردی و هنری و اجتماعی بهشمار میآید به همین خاطر فلسفه ایجاد این کانونها این است که مساجد را از بنای صرف عبادی خارج کرده و آن را به کانون فعالیتهای اجتماعی تبدیل کنیم.
وی با اشاره به اینکه متولیان انقلاب اقشار محروم هستند ادامه داد: امروزه در روستاها کانونهای بسیار فعالی در حوزههای مختلف فعال است و با کمک نخبگان روستایی اقدامات مهمی در این مناطق صورت گرفته است که با همکاری مسئولان در آینده نیز پیشرفتهای قابل ملاحظه خواهیم داشت.
مقدمی در ادامه با اشاره به اولویتبندی اهداف کانونهای فرهنگی هنری مساجد افز.د: اولویتکاری کانونهای مساجد در سالجاری توسعه هستههای پژوهشی است.
سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان با انتقاد از کمکاری در زمینه پژوهشی در حوزه مساجد، افزود: امکانات درحد مناسب به این ارگانها ارائه نمیشود به همین خاطر درصدد هستیم که با در نظر گرفتن ردیفهای بودجه در شاخه پژوهش، هستههای پژوهش را فعال کنیم و همچنین تلاش میکنیم کانونهای تخصصی را در رشتههای خاصی چون رایانه، قرآن و نماز و سایر رشتهها ایجاد کنیم چرا که اغلب کلاسهای آموزشی که در طول سال برگزار میشود موضوعات عمومی را شامل میشوند و جای خالی رشتههای خاص و تخصصی احساس میشود.
مقدمی برنامههای ستاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان در دهه کرامت را که از میلاد حضرت معصومه (س) تا میلاد امام رضا (ع)برگزار میشود را متنوع ارزیابی کرد و هدف از اجرای این برنامه را تلاش در جهت گسترش معنویت در فضای عمومی جامعه با بهرهگیری از آموزههای آن حضرات عنوان کرد و افزود: در نظر داریم در این طرح عموم اقشار جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان را با سیره علمی و عملی معصومین آشنا کنیم.
وی با اشاره به نامگذاری این دهه به نام دهه کرامت افزود: استفاده از ظرفیتهای خودجوش مردمی در کنار نهادهای دولتی از اهداف این ستاد است.
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