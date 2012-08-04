گلزارهای شهدای خراسان جنوبی ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان رشید درجمع جانبازان، ایثارگران و خانواده معظم شهدای استان گفت،افزود: در بحث ساماندهی گلزار شهدای استان، اقدامات جدی به انجام رسیده و با اعتباراتی که به این امر اختصاص یافته تا پایان سال جاری تمامی گلزارهای شهدای استان ساماندهی خواهد شد.

وی تصریح کرد: اتفاقی که امروز در جمهوری اسلامی ایران افتاده همان فرمایش امام راحل(ره) است که فرمودند:" همه ترس استکبار از این است که فقه و اجتهاد جنبه عملی در ایران و دنیا پیدا کند" که به شکر خدا این اتفاق به وقوع پیوسته است.

وی با بیان اینکه شهدا رسالت خطیری بر دوش مسئولان گذاشته اند، گفت: مسئولان باید بیش از پیش در خدمت رسانی به خانواده ایثارگران استان تلاش کنند چراکه هرچه خدمت کنیم باز در مقابل خون پاک شهدا مدیون آن ها هستیم.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به سهمیه استخدامی خانواده های شهدا و ایثارگران در خراسان جنوبی تصریح کرد: همیشه سهمیه اختصاص یافته در چارچوب قانون و در مواردی که امکان پذیر بوده است بیشتر از آن نیز به انجام رسیده است.

رشید سخنان مقام معظم رهبری را منشوری کامل برای زندگی فردی و اجتماعی تمامی اقشار جامعه دانست و گفت: خانواده بزرگ ایثارگران استان می توانند با انجام اقدامات مناسب در جهت تبیین و تحقق این فرمایشات اقدامات مناسبی انجام دهند.