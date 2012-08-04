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۱۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۲۳

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20 منزل استیجاری غیرمجاز اسکان مسافر در همدان توقیف شد

20 منزل استیجاری غیرمجاز اسکان مسافر در همدان توقیف شد

همدان - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری استان همدان گفت: 20 منزل استیجاری غیرمجاز اسکان مسافران در استان همدان شناسایی و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی افزود: پس از شناسایی این تعداد واحد غیرمجاز، با برخورد جدی از ادامه فعالیت خانه‌های بدون مجوز جلوگیری شد.

وی با بیان اینکه برخورد با منازل استیجاری بدون مجوز همدان، از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری این استان شدت گرفته است، اظهار داشت: شناسایی واحدهای غیر مجاز در استان همدان از سوی این مجموعه همچنان ادامه دارد.

وی اضافه کرد: با آغاز فصل تابستان و اعلام فراخوان طرح خانه‌های استیجاری، پس از بازدید نمایندگان اداره‌ بهداشت و اداره‌ اماکن و تایید صلاحیت، به 15خانه‌ شخصی برای اقامت مسافران تابستانی مجوز اسکان ارائه شد.

قاسمی با بیان اینکه پس از اعطای مجوز به این خانه‌ها فعالیت منازل استیجاری بدون مجوز نیز آغاز شد، عنوان کرد: به همین منظور کارگروهی متشکل از اداره ‌کل میراث فرهنگی، اداره اماکن و بهداشت به صورت ویژه تشکیل شد.

معاون گردشگری استان همدان یادآور شد: در حال حاضر در استان همدان 9 هتل،‌ دو هتل ‌آپارتمان و 19 مهمان‌پذیر وجود دارد که به‌ طور کلی یک‌ هزار و 800 تخت اقامتی را در بر می‌گیرد.

قاسمی ادامه داد: استان حدود 15 کمپینگ گردشگری وجود دارد که سهم هر شهرستان یک یا دو کمپینگ است.

کد مطلب 1665599

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