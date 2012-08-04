نخستین کنفرانس ملی انگور و کشمش به میزبانی ملایر برگزار می شود

بهمن امانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کنفرانس با حضور استادان، متخصصان و کارشناسان صنعت انگور از سراسر کشور در پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه ملایر برگزار می شود.

وی با بیان اینکه12 محور برای این کنفرانس در نظر گرفته شد، گفت: اصول و روش های به زراعی و به نژادی، روش های تبدیل، نگهداری، بیوتکنولوژی و نانوفناوری، فناوری و مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی، آفات و بیماری های گیاهی، آب، هواشناسی و کشاورزی، اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی، مدیریت منابع آب و کشاورزی، مدیریت اکوسیستم ها و محیط زیست از محورهای این کنفرانس ملی است.

وی ادامه داد: مدیریت آلودگی های صنعتی و پسماندها، بازیافت مواد عالی و پسماندهای کشاورزی و صنایع غذایی، اقتصاد کشاورزی و بازار و انرژی های نو، چالش ها و راه حل ها در مدیریت و برنامه ریزی آینده نیز از دیگر محورهای این کنفرانس است.

رئیس دانشگاه ملایر اظهار داشت: این کنفرانس که برای نخستین بار با همکاری فرمانداری ویژه ملایر، جهاد کشاورزی و سایر دانشگاه ها برگزار می شود، تبلیغ بزرگ پژوهشی برای دانشگاه ملایر خواهد بود.

امانی ایجاد پژوهشکده انگور و کشمش به عنوان یکی از مصوبات سفر سوم هیئت دولت را یک مزیت عمده برای دانشگاه ملایر برشمرد و گفت: این پژوهشکده به طور رسمی فعالیت خود را از اسفندماه سال 89 آغاز کرد.

وی بیان داشت: پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه ملایر از تمام تحقیقاتی که به بازار کار و صنعتگر بر می گردد، حمایت خواهد کرد.

امانی اضافه کرد: نخستین کنفرانس ملی انگور و کشمش شهریورماه سالجاری در دانشگاه ملایر برگزار می شود.