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۱۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۱۳

جام رمضان /

هفته نخست رقابت‌های کشتی با چوخه خراسان شمالی برگزار شد

هفته نخست رقابت‌های کشتی با چوخه خراسان شمالی برگزار شد

شیروان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شیروان گفت: هفته نخست رقابت‌های کشتی با چوخه جام رمضان خراسان شمالی به میزبانی شیروان برگزار شد.

مصیب اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفته نخست رقابت‌های کشتی با چوخه قهرمانی خراسان شمالی، جام رمضان در محل سالن شهید پوررضای شیروان به کار خود خاتمه داد.

وی با بیان اینکه این مسابقات در 3 وزن 70، 80 و 90 کیلوگرم برگزار شد، اظهار داشت: در این دوره از رقابت‌ها 60 کشتی گیر از شهرستان‌های شیروان، بجنورد، مانه و سملقان، فاروج و اسفراین شرکت کرده‌اند.

اکبرزاده تصریح کرد: هفته نخست این رقابت‌ها 13 مرداد ماه به پایان رسید و در پایان آن در هر وزن 10 نفر به مرحله بعدی صعود کردند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شیروان افزود: مرحله دوم و پایانی رقابت‌های کشتی با چوخه قهرمانی خراسان شمالی، جام رمضان جمعه 27 مرداد ماه در محل سالن شهید پوررضای شیروان برگزار شده و نفرات برتر اوزان مختلف مشخص می‌شوند.

کد مطلب 1665636

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