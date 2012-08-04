مصیب اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفته نخست رقابت‌های کشتی با چوخه قهرمانی خراسان شمالی، جام رمضان در محل سالن شهید پوررضای شیروان به کار خود خاتمه داد.

وی با بیان اینکه این مسابقات در 3 وزن 70، 80 و 90 کیلوگرم برگزار شد، اظهار داشت: در این دوره از رقابت‌ها 60 کشتی گیر از شهرستان‌های شیروان، بجنورد، مانه و سملقان، فاروج و اسفراین شرکت کرده‌اند.

اکبرزاده تصریح کرد: هفته نخست این رقابت‌ها 13 مرداد ماه به پایان رسید و در پایان آن در هر وزن 10 نفر به مرحله بعدی صعود کردند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شیروان افزود: مرحله دوم و پایانی رقابت‌های کشتی با چوخه قهرمانی خراسان شمالی، جام رمضان جمعه 27 مرداد ماه در محل سالن شهید پوررضای شیروان برگزار شده و نفرات برتر اوزان مختلف مشخص می‌شوند.