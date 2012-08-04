10 ایستگاه مطالعه در اماکن عمومی اردبیل راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمندامین عصر شنبه در جلسه انجمن مطالعه مفید استان افزود: در فاز اول این طرح برای اولین بار در این استان چهار ایستگاه مطالعه در اردبیل راه اندازی می شود.

وی راه اندازی ایستگاه های مطالعه را در راستای ترویج فرهنگ مطالعه مفید و در دسترس قرار دادن کتاب جهت استفاده شهروندان عنوان کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با بیان اینکه این چهار ایستگاه توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور تهیه و به استان ارسال شده است، یادآور شد: تا اول مهرماه جاری تعداد 10 مورد از این ایستگاهها را در سطح استان راه اندازی کنیم.

فرهمندامین با بیان اینکه این ایستگاهها در مراکز عمومی و اماکن پرتردد و مسقف راه اندازی خواهد شد، قابلیت بارگذاری ایستگاههای مطالعه را بیش از پنج هزار جلد کتاب عنوان کرد.

وی با بیان اینکه سالانه بیش از 25 هزار جلد کتاب در هر ایستگاه قرار داده می شود، تصریح کرد: مضامین این کتب نیز شامل بخشهای متنوعی همچون حوزه های فرهنگی، اجتماعی، دینی، رمان و داستان و سیاسی است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان همچنین از ارتقای رتبه کتابخانه های عمومی در درجه بندی نهاد خبر داد و عنوان کرد: در مجموع کتابخانه های اردبیل 9 درجه ارتقاء یافته اند که این ارتقاء درجه در بعضی از کتابخانه ها 2 درجه و در بعضی دیگر 3 درجه است.

