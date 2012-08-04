نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی امنیت بازار را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قشلاقی عصر امروز در بازدید از واحدهای صنفی استان اظهارداشت: یکی از مهمترین وظایف و مسئولیتهای محوله به دولتها و حکومتها، تامین امنیت اجتماعی بویژه سلامت روابط اقتصادی و جلوگیری از تخلفات و نابسامانیهای موجود در بازار و اوضاع و احوال حاکم برداد و ستد مردم بوده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه در ادامه طرح نظارتی ویژه رمضان یک واحد غیر بهداشتی شناسایی و پلمپ شد، اظهارداشت: این واحد که بدون مجوز قانونی و در محیطی کاملا غیر بهداشتی مشغول فعالیت بوده اقدام به تهیه و توزیع دل و جگر، امحاء و احشاء دام می کرد از سوی تیم اعزامی متشکل از کارشناسان بهداشت و دامپزشکی، بازرسان مجمع امور صنفی و نماینده تعزیرات حکومتی شناسایی و پس از تنظیم صورتجلسه به دلیل غیر بهداشتی بودن محل نگهداری و تهدید سلامت عمومی تا تعیین تکلیف نهایی پلمپ شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت یک واحد تولید محصولات آلومینیوم در لاهیجان خبرداد و گفت: با شکایت شاکی خصوصی یک سازنده درب و پنجره آلومینیوم به اتهام تقلب در ارائه خدمات به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.

قشلاقی افزود: جزئیات پرونده حاکیست که این سازنده درب و پنجره پس از اتمام کار با ارائه فاکتور مقدار وزن آلومینوم را 100 کیلو بیشتر از مقدار واقعی اعلام که پس از شکایت شاکی و اثبات موضوع از سوی اتحادیه مربوطه پرونده جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی لاهیجان ارسال شد.

وی ادامه داد: رئیس شعبه اول با بررسی محتویات پرونده و تحقیق از طرفین دعوی و اخذ دفاعیات از متهم تخلف وی را محرز تشخیص و رای به محکومیت به پرداخت 50 میلیون ریال در حق دولت و هفت میلیون و 500 هزار ریال در حق شاکی بعنوان خسارت صادر کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان به گشت مشترک تعزیرات حکومتی و دانشگاه علوم پزشکی و شناسایی دو واحد متخلف در رشت اشاره کرد و گفت: بازدید مشترک از حوزه های صلاحیتی بهداشت و درمان با حضور کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی و نمایندگان تعزیرات حکومتی برگزار و دو واحد متخلف شناسایی و به شعب تعزیرات معرفی شدند.

وی افزود: نظربه هماهنگی های انجام گرفته بین تعزیرات حکومتی و دانشگاه علوم پزشکی گیلان حوزه های درمان، دارو و غذا و بهداشت درسطح استان بصورت مستمر مورد بازدید قرار می گیرند.

قشلاقی اظهارداشت: در بازدیدهای انجام شده سه واحد درمانی و چهار واحد دارویی، یک بیمارستان خصوصی و یک داروخانه در شهر رشت متخلف شناخته و پروندههایی به اتهام گرانفروشی تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی رشت ارسال شد.

وی همچنین گفت: طرح تشدید نظارت بر مراکز تولیدی، تهیه و توزیع مواد غذایی که از ابتدای ماه مبارک رمضان با مشارکت بازرسان صنعت، معدن و تجارت و کارشناسان مراکز بهداشت و نمایندگان تعزیرات حکومتی در حال اجراست.

وی عنوان کرد: تیمهای اعزامی از آشپرخانه های تهیه آش، حلیم و قنادی های تولید زولبیا و بامیه و واحدهای تولید رشته خوشکار بازدید و نظارت بعمل می آورند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان یادآورشد: در این زمینه با بازدید از 16 واحد از مراکز مزبور به شناسایی شش واحد متخلف شدند که در دو مورد از این واحدها مقدار 53 کیلو گوشت فاسد کشف و معدوم و پرونده متخلفان برای سیر مراحل قضایی به تعزیرات حکومتی شهر رشت ارسال شد.