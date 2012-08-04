رضا حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: مسابقات والیبال جام رمضان شهرستان اسفراین با برگزاری 2 دیدار پیگیری شد که در نخستین دیدار تیم جوانان مجتمع صنعتی اسفراین موفق شد صنایع چوب مقدم را از پیش رو بردارد.
وی افزود: در دومین دیدار این دور نیز تیم منتخب شهرستان جاجرم که به عنوان میهمان در این دوره از رقابتها شرکت کرده بود توانست از سد تیم روستای چهاربرج عبور کند.
حیاتی اظهار داشت: پیش از این نیز در رقابتهای دور چهارم تیم بزرگسالان مجتمع صنعتی اسفراین برابر تیم روستای ایرج به برتری رسیده بود و تیم منتخب جاجرم نیز تیم بهزیستی را مغلوب کرده بود.
وی گفت: رقابتهای والیبال جام رمضان شهرستان اسفراین با شرکت 10 تیم در 2 گروه 5 تیمی از هفته گذشته در سالن شهدای مصرزاده اداره ورزش و جوانان این شهرستان آغاز شده است.
این مسئول افزود: مرحله نخست این رقابتها به صورت دورهای بوده و در پایان آن از هر گروه 2 تیم به مرحله نهایی صعود میکنند که در این مرحله پس از انجام رقابتهای ضربدری 3 تیم نخست مشخص میشود.
یادآور میشود رقابتهای والیبال جام رمضان شهرستان اسفراین با شرکت 9 تیم از بخشهای مختلف این شهرستان و یک تیم نیز از شهرستان جاجرم از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز شده و در پایان این ماه نیز با معرفی تیمهای برتر به کار خود پایان میدهد.
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