به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب این پروژه که در ردیف پروژه های مهرماندگار است در مرحله تکمیل و آماده سازی برای بهره برداری کامل قرار دارد. پروژه جمع آوری و تزریق گازهای همراه میدان نرگسی در شهرستان دشتستان استان بوشهر با پیشرفت جمعی 99 و 56 درصدی در مرحله راه اندازی آزمایشی قرار گرفت.

این پروژه با ظرفیت جمع آوری و فشار افزایی روزانه 19 میلیون فوت مکعب گازهای همراه نفت همسو با برنامه‌های صیانتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و با هدف حفظ محیط زیست از طریق جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت و تزریق آنها به میدان نفتی نرگسی طراحی و اجرا شده است. در این پروژه 10 ردیف الکتروکمپروسور برای جمع آوری و فشار افزایی گازها تا حدود سه هزار پام (پوند بر اینچ مربع)، یک واحد نم زدایی گاز، خطوط لوله برای ارسال به چاه های تزریقی و تسهیلات سر چاهی مورد نیاز تزریق و یک خط انتقال برق 66 کیلو ولت دو مداره به طول حدود 30 کیلومتر احداث شده است.

دوره آموزشی حاکمیت بالینی در بیمارستان توحید جم برگزار شد



سومین دوره آموزشی آشنایی با مبانی و محورهای حاکمیت بالینی در سالن کنفرانس بیمارستان توحید جم برگزار شد.در این کلاس آموزشی که با حضور کارکنان درمانی بیمارستان توحید برگزار شد، دکتر شهرام سرافرازیان پزشک عمومی بیمارستان توحید در مورد اقدامات مربوط به هرکدام از محورهای کلیدی حاکمیت بالینی (مشارکت بیمار و جامعه،آموزش و مهارت آموزی،مدیریت خطر و ایمنی بیمار،استفاده از اطلاعات،اثربخشی بالینی،ممیزی بالینی)مطالبی را عنوان کرد و به سوالات مطرح شده از سوی حاضرین پاسخ های لازم داده شد.

حاکمیت بالینی چارچوبی است که در آن سازمان های ارائه کننده خدمات در قبال بهبود دایمی کیفیت پاسخگو بوده و با ایجاد محیطی که درآن ارتقاء خدمات بالینی شکوفا می شود،به صیانت از استانداردهای عالی خدمت می پردازند.

تولید 8.5 میلیارد مترمکعب گاز در پالایشگاه جم



مدیرعامل پالایشگاه جم از تولید 8.5 میلیارد مترمکعب گاز در پالایشگاه جم در چهار ماهه نخست امسال خبر داد و افزود: از ابتدای سال جاری تا انتهای تیر ماه امسال بیش از 8 میلیارد و 500 میلیون مترمکعب گاز در پالایشگاه جم تولید شده است که این میزان تولید در حالی به‌دست آمد که این شرکت دوران عملیات تعمیرات اساسی خود را طی می‌کند و برخی واحدها از سرویس خارج شده‌اند.

رحیم اسلامی میزان تولید محصول LPG شرکت پالایش گاز فجر جم در چهار ماهه نخست سال را نیز معادل 3 هزار و 400 تن ذکر کرد و از تولید بیش از 3 میلیون بشکه مایعات گازی در این پالایشگاه خبر داد و گفت: میزان تولید مایعات گازی در چهار ماهه نخست امسال رقمی معادل 3 میلیون و 130 هزار بشکه بوده که از طریق پایانه صادراتی این شرکت در بندر سیراف صادر شده است.

200نفر از بسیجیان دشتی به مناطق غرب اعزام می شوند



فرمانده سپاه دشتی گفت: بیش از 200 نفر از بسیجیان شهرستان دشتی بعد از ماه رمضان به مناطق عملیاتی غرب اعزام می شوند. با بازدید و حضور بسیجیان سپاه شهرستان دشتی در آن مناطق عملیاتی، یادآور حماسه ها و ایثارگری‌های دفاع مقدس در راستای فراهم شدن فضایی برای تعمییق و نهادینه سازی روحیه ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت طلبی درجامعه، تجدید عهد و تحکیم پیوند ارزش و معنوی نسل جوان در راستای دفاع مقدس با نسل جوان امروز خواهدبود.

سرهنگ پاسدار مراد کاظمی اظهارداشت: امروز اردوهای راهیان نور جنوب و غرب بهترین بستر برای انتقال بخشی از بهترین مفاهیم ارزشی انقلاب اسلامی ایران ، دینی، فرهنگی و ارزش های 8 سال دفاع مقدس است. هدف از اعزام بسیجیان جوان به مناطق عملیاتی غرب کشور ترویج و نشر فرهنگ ارزشمند دفاع مقدس و یادآور حماسه ها و ایثارگری‌های رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس است.

بهره مندی 2700 خانوار از خدمات کمیته امداد تنگستان



علیرضا سمیری مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تنگستان از بهره مندی 2700 خانوار از خدمات کمیته امداد تنگستان خبر داد و افزود: کمیته امداد تنگستان در ماه مبارک رمضان در زمینه های اطعام و افطار، حامی یابی و اکرام ایتام،جذب مشارکت های مردمی ، سرکشی و دیدار از خانواده های ایتام تحت حمایت در قالب طرح ارزشمند مفتاح الجنه توسط مدیریت این نهاد ارائه میگردد که خواستار مشارکت و همراهی مسئولان شهرستان در اجرای این برنامه ها هستیم.

فرماندار تنگستان نیز در این جلسه با اشاره به عملکرد خوب این نهاد در ارائه خدمات به خانواده های نیازمند عنوان کرد: فعالیت های کمیته امداد در ماه مبارک رمضان زمینه مناسبی جهت مشارکت عمومی در امورات خیر و احیای باورها و فرهنگ های ارزشمند اسلامی در زمینه انفاق و نوع دوستی، اطعام نیازمندان و اکرام ایتام می‌باشد و خواهان پشتیبانی و حمایت و همراهی مسئولان شهرستان در زمینه های این نهاد در ماه مبارک رمضان شد.

نشست فرماندهی سپاه شهرستان بوشهر با نخبگان بسیجی



نشست صمیمانه فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بوشهر با نخبگان بسیجی این شهرستان برگزار شد. در این نشست که امروز صبح در سالن جلسات آن ناحیه برگزار شد، گفت: مردم ایران اسلامی با شناخت و درک صحیحی که از انقلاب و نظام خود دارند از این دستاورد الهی به خوبی پاسداری خواهند کرد.

سرهنگ یدالله مرادی افزود: سپاه به عنوان پاسدار انقلاب و نظام وظیفه اش پاسدار از انقلاب در هر زمینه ای و روشنگری و تبیین منویات مقام معظم رهبری در عرصه های مختلف است. یکی از وظایف اصلی و مهم بسیج و بسیجی مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام و نظام بوده و این مهم یکی از افتخارات بسیج است. هدف از راه اندازی چنین جلساتی ارائه راهکار و انتقاد و پیشنهادهای بسیجیان نخبه جهت تقویت و توسعه بسیج در شهرستان بوشهر است.

برگزاری نشست استاندار بوشهر با اصحاب رسانه



مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری بوشهر گفت: نشست صمیمی استاندار بوشهر با اصحاب رسانه استان بوشهر عصر دوشنبه در سالن شماره دو استانداری بوشهر برگزار می‌شود. با توجه به نزدیک شدن به 17 مرداد سالروز شهادت شهید محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی و روزخبرنگار، عصر دوشنبه ساعت 18 نشست صمیمی استاندار بوشهر با خبرنگاران استان همراه با ضیافت افطار در استانداری بوشهر برگزار می‌شود.

ابوالحسن دهاز افزود: با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته و برگزاری برنامه‌های ویژه روزخبرنگار تصمیم گرفته شد نشست خبری و صمیمانه استاندار با رسانه‌ها یک روز قبل از مراسم روز خبرنگار در استانداری بوشهر برگزار شود. به رسانه‌ها اعلام شده از هر رسانه یک نفر را برای حضور در این نشست به روابط عمومی استانداری بوشهر معرفی کنند تا برای حضور در این نشست کارت ویژه صادر شود.