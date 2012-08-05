مرحله استقرار طرح پزشک خانواده در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس و معاومان بهداشتی و دارویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین عصر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی نحوه اجرای مرحله دوم طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع را تشریح کردند.



سعید اسکویی در این نشست خبری اظهارداشت: با توجیه دستگاهای اجرایی و نیز پزشکان عمومی و آشنایی ضمنی برخی مردم مرحله اول طرح در استان به پایان رسیده است.



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین فزود: در این مرحله باید زیرساختهای طرح فراهم می شد و در خانه های بهداشت، بیمارستانها، مطب ها، شهرها و شهرستانها به تفکیک محلی سیستم های نرم افزاری نصب و راه اندازی شده تا مقدمات اجرایی کار فراهم شود.



این مسئول بیان کرد: تشکیل شش جلسه با استاندار قزوین، در کمیته راهبردی و 12 جلسه کمیته اجرایی زمینه عملیاتی شدن طرح را آماده کرده ایم و با خریداری بیش از 400 دستگاه کامپیوتر در حال نصب سیستم اینترنت پر سرعت در مناطق تعیین شده هستیم.



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآورشد: با عبور از مرحله برنامه ریزی به فاز استقرار طرح وارد شده ایم و در این مرحله باید ثبت نام پزشکان انجام شود.



وی یادآورشد: با طراحی یک سامانه ثبت نام پزشکان و عقد قرار داد با بیمه ها آغاز شده که این کار در شهرستان آبیک با موفقیت به پایان رسیده و آماده اجرای کامل طرح هستیم.



اسکویی گفت: در این مرحله بتدریج باید مردم برای ثبت نام و تشکیل پرونده سلامت به پزشکان عمومی مراجعه کنند و تا دو هفته آینده با اعلام شماره تلفن ستاد اطلاعات لازم به مردم ارائه خواهد شد.



طرح پزشک خانواده در شهرستان آبیک اجرایی می شود



این مسئول از اجرای طرح پزشک خانواده در شهرستان آبیک خبر داد و اظهارداشت: تا پایان هفته جاری این طرح در استان قزوین در شهر آبیک کلید می خورد زیرا زیرساختهای این شهر تکمیل و آماده بهره برداری است.



وی گفت: برای جمعیت 55 هزار نفری آبیک 22 پزشک عمومی پیش بینی شده که تاکنون 18 پزشک در طرح ثبت نام کرده اند و در پنج مرکز سلامت این طرح اجرا می شود.



اسکویی بیان کرد: مردم این شهر می توانند با مراجعه به نزدیکترین مرکز و یا پایگاه بهداشتی محل سکونت خود لیست پزشکان عمومی ثبت نام شده را دریافت و با انتخاب پزشک مورد نظر خود در طرح پزشک خانواده شرکت کنند.



وی گفت: در سطح یک این طرح ویزیت و استفاده از خدمات درمانی و پزشکی رایگان خواهد بود و پزشک عمومی به خانواده و بیماران خود خدمات مشاوره نیز ارائه خواهد کرد.



این مسئول یادآورشد:‌ از پایان این هفته بطور رسمی ثبت نام مردم آبیک آغاز می شود و سپس شهرهای الوند، محمدیه، بیدستان، اقبالیه، محمودآباد،‌ تاکستان، قزوین و بوئین زهرا تحت پوشش طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع قرار می گیرند.



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین افزود: این طرح تا سه ماه ادامه دارد و در این مدت دفترچه های بیمه دارای اعتبار است اما پس از این مدت این دفترچه ها از اعتبار ساقط می شود و تنها دفترچه هایی که مهر پزشک خانواده را داشته باشد و تحت پوشش طرح قرار گرفته معتبر است.



اسکویی گفت: هر پزشک عمومی می تواند دو هزار و 500 بیمار را تحت پوشش خدمات خود قرار دهد.