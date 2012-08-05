استمرار طرح ضیافت اندیشه ها در دانشگاهها

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله نورالله طبرسی شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه مازندران افزود: طرح ضیافت باید در دانشگاههای مازندران نهادینه شود.



وی افزود: جلسات جمعی باید برای ارتقای فرهنگی و علمی در دانشگاه مازندران اهمیت داده شود.



نماینده ولی فقیه در مازندران با تاکید بر اینکه دانشگاه مازندران باید به سمت اسلامی دادن سوق داده شود افزود: مسئولان فرهنگی برای پیشرفت علمی و نخبه پروری در دانشگاه اهتمام کنند.



طبرسی با اعلام اینکه انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی است افزود: برای ایجاد انگیزه فرهنگی بین دانشجویان واحدهای فرهنگی باید تلاش کنند.



وی با اعلام اینکه طرح ضیافت اندیشه باید در دانشگاه تقویت شود افزود: دانشگاه به سمت اسلامی شدن سوق داده می شود.



وی گفت: بالندگی ایران در نخبه پروری و کشف استعدادهای جوان در سطح دنیا زبانزد خاص وعام است.