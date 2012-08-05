ساخت 6700 واحد مسکن مهر در قائم شهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک شامگاه شنبه در جلسه هماهنگی هفته دولت با اشاره به اینکه شهیدان رجایی و باهنر چراغی برای راه خدمتگزاران نظام مقدس اسلامی و مردم است، اظهار داشت: آنها حمایت مردم و توجه به قشر محروم و مستضعف را برای همه مسئولین نهادینه کردند.

وی بیان داشت: خدمتگزاری یک فرصت در جمهوری اسلامی است که با سرعت در حال گذر است که باید به بهترین شکل اجرایی شود.

پیرفلک به خدمات بسیار خوب دولت نهم و دهم اشاره کرد و افزود: یکی از محوری ترین خدمات این دولت ، توزیع عادلانه امکانات برای همه مردم و حمایت از قشر محروم که در این هدف موفق بوده است.

فرماندار قائم شهر با اشاره به خدمات گسترده ای که در این دو دولت در شهرستان اجرا شد، گفت: اقدامات زیر ساختی به رشد 100 درصد ، تمام نقاط شهری و روستایی دارای شبکه برق، تلفن ثابت، همراه وبا آسفالته شدن راه سه روستا، عملیات آبرسانی و شرب بهداشتی شش روستا تمام روستاهای قائم شهر که 154 روستا را شامل می شود را در بر می گیرد.

پیرفلک، در حوزه بهداشت و درمان و تعداد مراکز بهداشتی و استقرار دهیاری و تصویب و اجرای طرح هادی جز آمارها و رده های اول استانی خبر داد و اظهار داشت: در زمینه امکانات ورزشی و فضاهای سرپوشیده و روباز از یک دهم به 9 دهم برای هر نفر رسیده ایم.

وی وضعیت راههای این شهرستان در این دو دولت در مقایسه با دولتهای دیگر را تحول اساسی عنوان کرد و گفت: در بحث مسکن مهر قائم شهر یکی از شهرستانهایی بود که بیشترین مشکل را داشته اما اکنون رتبه دوم را در استان از آن خود کرده است.

فرماندار قائم شهر بیان داشت: 14 درصد اعتبار و سهمیه مسکن به شهرستان اختصاص و اضافه شد و تسهیلات مسکن در سال جاری ادامه خواهد داشت.