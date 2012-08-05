تمبر یادبود داریوش شاهینی خبرنگار شهید رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دشتستان شنبه‌شب در آئین رونمایی از تمبر یادبود شهید خبرنگار داریوش شاهینی، به وظیفه خطیر و حساس خبرنگاران اشاره کرد و اظهار داشت: خبرنگاران مهم و تاثیرگذاری در رشد و توسعه دارند که می‌تواند در توسعه کشور نقشی مهم و اساسی داشته باشند.

غلامحسین خسروی خبرنگاران را حلقه اتصال مردم و مسئولان توصیف کرد و با تاکید بر لزوم توجه خبرنگاران به وظیفه و رسالت خود، اضافه کرد: انتظار از خبرنگاران می‌رود که نسبت به انتقادات سازنده اهتمام ورزند و از بیان مسایل غیرضروری و غیر واقع اجتناب ورزند و باید در مسیر حقیقت حرکت کنند.

وی در ادامه بیان داشت: شهید شاهینی همواره در خط ولایت بود و برای رشد و سربلندی ایران اسلامی تلاش کرد و در راه دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی به شهادت رسید.

فرماندار دشتستان تجلیل از خانواده شهدا را وظیفه همه مسئولان و مردم دانست و افزود: همه ما باید تلاش کنیم همواره یاد و نام شهدا را زنده نگه داریم و از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم.

در این آئین از خانواده شهید شاهینی تجلیل شد و از تمبر یادبود شهید شاهینی رونمایی شد و متن پیام عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما خطاب به همسر شهید شاهینی قرائت شد.

در این پیام آمده است: رسالت اطلاع‌رسانی یکی از بزرگترین ارزش‌های متعالی است و این رسالت زمانی که با والاترین سعادت آن یعنی شهادت در راه خدا همراه شود، از اجر و پاداشی نزد خداوند برخوردار است که زبان از بیان آن قاصر و قلم در نگارش آن ناتوان است.

در بخشی دیگر از این پیام می‌خوانیم: شهید بزرگوار حاج داریوش شاهینی در جرگه کسانی است که سرافرازانه به این فوز عظیم نائل شده‌ و در محضر حق تعالی، روزی‌خواران نعمت الهی است. یاد آن شهید سعید را گرامی می‌داریم و برای شما همسر شهید نیز توفیق پویایی در راه نورانی شهید گرانقدرتان را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.