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۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۰۴

در بوشهر/

تمبر یادبود داریوش شاهینی خبرنگار شهید رونمایی شد

تمبر یادبود داریوش شاهینی خبرنگار شهید رونمایی شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: در آئینی با حضور مسئولان تمبر یادبود شهید خبرنگار استان بوشهر داریوش شاهینی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دشتستان شنبه‌شب در آئین رونمایی از تمبر یادبود شهید خبرنگار داریوش شاهینی، به وظیفه خطیر و حساس خبرنگاران اشاره کرد و اظهار داشت: خبرنگاران مهم و تاثیرگذاری در رشد و توسعه دارند که می‌تواند در توسعه کشور نقشی مهم و اساسی داشته باشند.

غلامحسین خسروی خبرنگاران را حلقه اتصال مردم و مسئولان توصیف کرد و با تاکید بر لزوم توجه خبرنگاران به وظیفه و رسالت خود، اضافه کرد: انتظار از خبرنگاران می‌رود که نسبت به انتقادات سازنده اهتمام ورزند و از بیان مسایل غیرضروری و غیر واقع اجتناب ورزند و باید در مسیر حقیقت حرکت کنند.  

وی در ادامه بیان داشت: شهید شاهینی همواره در خط ولایت بود و برای رشد و سربلندی ایران اسلامی تلاش کرد و در راه دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی به شهادت رسید.

فرماندار دشتستان تجلیل از خانواده شهدا را وظیفه همه مسئولان و مردم دانست و افزود: همه ما باید تلاش کنیم همواره یاد و نام شهدا را زنده نگه داریم و از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم.

در این آئین از خانواده شهید شاهینی تجلیل شد و از تمبر یادبود شهید شاهینی رونمایی شد و متن پیام عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما خطاب به همسر شهید شاهینی قرائت شد.

در این پیام آمده است: رسالت اطلاع‌رسانی یکی از بزرگترین ارزش‌های متعالی است و این رسالت زمانی که با والاترین سعادت آن یعنی شهادت در راه خدا همراه شود، از اجر و پاداشی نزد خداوند برخوردار است که زبان از بیان آن قاصر و قلم در نگارش آن ناتوان است.

در بخشی دیگر از این پیام می‌خوانیم: شهید بزرگوار حاج داریوش شاهینی در جرگه کسانی است که سرافرازانه به این فوز عظیم نائل شده‌ و در محضر حق تعالی، روزی‌خواران نعمت الهی است. یاد آن شهید سعید را گرامی می‌داریم و برای شما همسر شهید نیز توفیق پویایی در راه نورانی شهید گرانقدرتان را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

کد مطلب 1665682

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