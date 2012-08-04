  1. ورزش
۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱:۴۶

همگام با المپیک لندن/

شناگر زن هلندی طلای 50 متر آزاد را به گردن آویخت

شناگر زن هلندی طلای 50 متر آزاد را به گردن آویخت

"رانومی کروموویدجوجو" شناگر هلندی موفق شد با بهبود رکورد ماده 50 متر آزاد المپیک مدال طلا را نیز از آن خود کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کروموویدجوجو که پنجشنبه در ماده 100 متر آزاد نیز مدال طلا را از آن خود کرده بود روز شنبه با قهرمانی در ماده 50 متر در شنای سرعت زنان دومین طلایش را صید کرد. او نخستین زن شناگر هلندی بعد از "اینگه دب بروین" است که در هر دو ماده شنای سرعت المپیک به مدال طلا دست یافته است. دی بروین در المپیک 2000 سیدنی موفق شده بود در هر دو این مواد به مدال طلا برسد.

کد مطلب 1665684

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