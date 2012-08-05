به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در ادامه تفسیر سوره احزاب که در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد با اشاره به آیه نهم این سوره که سرآغاز بیان جنگ احزاب است اظهار داشت: در سوره احزاب 17 آیه به جنگ احزاب اشاره شده است.



وی با اشاره به دلیل نامگذاری جنگ احزاب گفت: تمام طایفه‌ها و قبایل عرب که مخالف اسلام بودند دست به دست هم دادند و می‌خواستند اسلام را از بین ببرند.



این مرجع تقلید تاکید کرد: این جنگ احزاب در تاریخ ممکلت ما تکرار شده و هنگامی که در جنگ تحمیلی صدام به ما حمله کرد نشان داد که این تنها جنگ عراق علیه ایران نبود بلکه آمریکا، اسرائیل، برخی کشورهای عربی اقدام به ارائه اطلاعات و نیرو و سلاح به عراق کردند.



به گفته آیت الله مکارم شیرازی محرک جنگ احزاب قبیله یهود بود و تحریک کننده صدام برای جنگ علیه ایران هم صهیونیست‌ها بودند که خوشبختانه هر دو جنگ به پیروزی جبهه حق منجر شد.



وی اغتشاشات سوریه و مداخلات کشورهای خارجی در برپایی این جنگ را نوعی جنگ احزاب دانست و گفت: الان جنگ احزاب دیگری در جریان است و سوریه خواهان اصلاحات است اما اسرائیل، آمریکا، انگلیس، ترکیه، عربستان صعودی و قطر دست به دست هم دادند و جنگ احزاب جدیدی راه انداختند و در ماه رمضان این همه کشتار می‌کنند.



آیت‌الله مکارم شیرازی گفت: ان شاء الله در این جنگ احزاب همگی آنها ناکام خواهند شد و امیدواریم خداوند کمک کند که این اغتشاشات تمام شود و سوریه دست به اصلاحات بزند و مردم از این وضعیت نجات یابند.



این مرجع تقلید تاکید کرد: در اخبار آمده است که 50 هزار نفر از مردم سوریه مسلح شدند و در مقابل اشرار که همه دنیا می‌دانند از کجا تغدیه شدند ایستادگی می‌کنند.



وی با اشاره به مجاهدت مسلمانان برای حفاظت از اسلام گفت: اسلام ارزان به دست نیامده بلکه پیامبر و ائمه و مسلمانان مشکلات زیادی را متحمل شدند، بنابراین نمی‌توان اسلام را ارزان به دست داد.



سه ویژگی بارز امام حسن(ع)



وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح سه ویژگی امام حسن(ع) پرداخت و گفت: اولین ویژگی ایشان حلم است و امام حسن(ع) خیلی بردبار بودند.



آیت‌الله مکارم شیرازی دومین ویژگی امام حسن را سخاوت ایشان عنوان کرد و افزود: باید به وضعیت افراد آبرومند و آنهایی که نیاز به درمان دارند رسیدگی بیشتری شود.



این مرجع تقلید سومین ویژگی‌ امام حسن(ع) راعبادت ایشان دانست و تاکید کرد: ایشان از موقعی که وضو می‌گرفتند رنگ از صورت مبارکشان می‌پرید و زمانی که مشغول نماز می‌شدند بدنشان از خوف خدا می‌لرزید.

