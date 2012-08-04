روزبهانی برابر حریف ترک به پیروزی رسید/ پیروزی شیرین برای بوکس

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از لندن، رقابتهای بوکس سی امین دوره بازیهای المپیک بامداد امروز یکشنبه در سالن بوکس مجموعه ورزشی اکسل در وزن 81 کیلوگرم پیگیری شد که طی آن احسان روزبهانی به مصاف بهرام مظفر از ترکیه رفت. ملی پوش کشورمان که نخستین مبارزه خود را برابر کلمبیا با پیروزی پشت سرگذاشته بود، در راند اول 5 بر 4 حریف خود را شکست داد و در راند دوم به تساوی 9 بر 9 دست پیدا کرد. روزبهانی که در دیدار با این حریف ترک نمایش قابل قبولی داشت و مبارزه را هجومی دنبال کرد در راند سوم هم با وجود خستگی تلاش زیادی از خود نشان داد و در نهایت 18 بر 12 حریف خود را شکست داد و به مرحله بعد راه پیدا کرد.

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