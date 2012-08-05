به گزارش خبرنگار مهر، سی‎امین دوره بازی‎های المپیک تابستانی که از جمعه گذشته با برگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی در لندن آغاز شد، پس از چند روز برگزاری رقابت‎های متوالی در رشته‎های مختلف حالا به نیمه راه خود رسیده است، هرچند در برخی رشته‎ها رقابت برای تعیین بهترین‎ها همچنان ادامه دارد و رقابت برخی ورزشکاران هم هنوز آغاز نشده است.

با این حال پروسه ماموریت کاروان ورزش کشورمان در این بازی‎ها به نصف رسیده است و این یعنی پایان کار نیمی از ورزشکاران اعزامی ایران به این بازی‎ها؛ از مجموع 52 ورزشکار (از بین رفتن سهمیه اعطایی رشته بادبانی، مصدومیت محمدرضا رودکی و بیماری جواد محجوب تعداد سهمیه‌های المپیکی ایران را از 55 به 52 کاهش داد) که در بازی‎های لندن شرکت کرده‎اند، تاکنون 26 نفر به کار خود پایان داده‏اند و حالا کاروان ایران مانده و 26 ورزشکار دیگر.

به جز کیانوش رستمی که جمعه شب کاروان ایران را صاحب اولین مدال المپیکی در این دوره از بازی‏ها کرد، دیگر ورزشکاران کشورمان در رسیدن به مدال توفیقی نداشتند و بعضا خیلی زود از گردونه رقابت‏ها کنار رفتند. البته در میان آنها بودند ورزشکارانی که عملکردی تاریخی داشتند مانند الهه احمدی و پینگ‎پنگ‏بازان که آبرومندانه با المپیک وداع کردند و البته برخی هم پایین‎تر از حد انتظار کار کردند، مانند ... !

کاروان ورزش ایران در نیمه اول المپیک

پیش از آنکه با برگزاری مراسم افتتاحیه، بازی‏های المپیک لندن رنگ و بوی رسمی به خود بگیرد، کاروان ورزش ایران با حضور کمانداران در مسابقات تعیین سطح رقابت‏های خود را در این بازی‎ها آغاز کرد و تا آخرین روز المپیک هم بدون وقفه در جریان بازی‎ها خواهد بود.

تنیس روی میز، روئینگ، تیراندازی، تیروکمان، شنا، بوکس، دوچرخه سواری، شمشیربازی، وزنه برداری و دوومیدانی رشته‎هایی هستند که ورزشکاران ایران طی روزهای گذشته رقابت‏های خود را در آنها برگزار کردند. البته رقابت ایرانی‎ها در وزنه برداری، دوومیدانی و بوکس همچنان ادامه دارد. آنها در نیمه دوم المپیک در کنار کشتی، تکواندو و قایقرانی کایاک دیدارهای خود را در دنبال می‎کنند.

در مجموع تاکنون 26 ورزشکار ایران کار خود را در میدان المپیک لندن به پایان رسانده‌اند. یک مدال برنز و جایگاه مشترک پنجاه و دومی برای کاروان ایران حاصل کار آنها تا به این روز از بازی‌هاست و این در حالی است که ورزشکاران کشورمان در بخش بانوان آغازی خوب و آبرومندانه در این بازی‌ها داشتند.

برخی ورزشکاران ایران وداعی زودهنگام با المپیک لندن داشتند

آغاز خوب ورزش ایران با آبروداری بانوان

ندا شهسواری اولین ورزشکار ایرانی بود که از بازی‏های المپیک کنار رفت. این بازیکن که برای نخستین بار تنیس روی میز ایران بانوان ایران را صاحب سهمیه المپیک کرد، چند ساعت پس از مراسم افتتاحیه به مصاف "اوشانایکه" نیجریه‎ای رفت و با متحمل شدن شکست 4 بر 3 از دور رقابت‌ها کنار رفت. این در حالی بود که حریف نیجریه‎ای شهسواری در رنکینگ جهانی 200 پله بالاتر از وی بود.

در همان روز الهه احمدی هم به فینال رقابت‏های تفنگ بادی 10 متر صعود کرد. او این در مرحله خوب کار کرد اما در چهار تیر آخر خود، کنترلش را از دست و نتوانست روی سکو برود در میان هشت ورزشکار به عنوان ششمی بسنده کرد. احمدی اولین دختر ایرانی بود که در یک فینال المپیکی برای مدال رقابت کرد و به همین دلیل عنوانی که او به دست آورد خیلی با ارزش بود.

در این روز از بازی‏ها مه‌لقا جام بزرگ که اولین سهمیه المپیکی را برای ورزش ایران به دست آورد از صعود به فینال بازماند اما عملکرد خوب شهسواری و احمدی آغازی خوب را برای ورزش کشورمان رقم زد.

حذف زودهنگام 18 ورزشکار ایرانی

با این آغاز خوب کار کاروان ایران ایران در المپیک سی‏ام به طور رسمی آغاز شد. هر چند در ادامه نمایندگان ایران به جز در برخی موارد خیلی موفق کار نکردند و حتی 18 نفر آنها خیلی زود و پس از حضور در اولین رقابت از گردونه مسابقات کنار رفتند.

علاوه بر ندا شهسواری که حذف زودهنگام و البته آبرومندانه داشت، مه لقا جام بزرگ هم در رقابت‏های تفنگ بادی 10 متر با قرار گرفتن در رده چهل و سوم از صعود به فینال بازماند و حذف شد. ابراهیم برخورداری هم در رقابت‎های تپانچه بادی حذفی زودهنگام داشت. او در مرحله مقدماتی این مسابقات سی و سوم شد و به فینال نرسید.

تنها نماینده شنای ایران در بازی‏های المپیک علیرضا بیداریان بود که او هم در اولین روز رقابت‏های شنای 100 متر آزاد و در دسته سوم بازی‏ها، ششم شد و از صعود به مراحل بالاتر بازماند. مجتبی عابدینی هم تنها شمشیرباز ایرانی حاضر در المپیک لندن بود که به خاطر باخت به "فلورین زالومیر" از رومانی در اولین دیدارش، با حذف زودهنگام مواجه شد.

امین قاسمی‌پور، نخستین بوکسور ایران بود که مبارزات خود را در بازی‏های المپیک آغاز کرد و با شکست در همان مبارزه اول از گردونه مسابقات کنار رفت. نادوری باعث شد علی مظاهری، پرچمدار کاروان ایران هم به سرنوشتی مشابه قاسمی‌پور دچار شود.

کمانداران ایران یعنی میلاد وزیری و زهرا دهقان هم خیلی زود با المپیک وداع کردند. هر دوی آنها پس از حضور در رقابت‎های تعیین سطح، دیدارهای نخست خود در مرحله حذفی را به نمایندگان مکزیک واگذار کردند و حذف شدند. در رقابت‏های دوچرخه سواری استقامت جاده نیز علیرضا حقی و امیر زرگری پیش از رسیدن به خط پایان از دور رقابت خارج شدند.

از مجموع 10 دوومیدانی کار ایران در المپیک، تا به امروز 6 نفر از آنها یعنی کاوه موسوی (پرتاب چکش) رضا قاسمی (دوی 100 متر)، سجاد هاشمی آهنگری (دوی 400 متر)، امین نیک‌فر (پرتاب وزنه) محمد ارزنده (پرش طول) و ابراهیم رحیمیان (پیاده روی) رقابت‎های خود را برگزار کرده‏اند و بدون صعود به مراحل بالاتر به کار خود پایان داده‎اند.

در این بین سهراب مرادی وداعی زودهنگام با مسابقات وزنه برداری داشت. این وزنه بردار دسته 85 کیلوگرم که شانس مسلم دستیابی به مدال هم بود در مهار وزنه 166 کیلوگرمی در حرکت یک ضرب ناکام ماند و حذف شد.

چشم امید ورزش ایران به بزرگان کاروان اعزامی به لندن است

ورزشکاران المپیکی ایران رکورد زدند!

از مجموع 26 ورزشکار کشورمان که تاکنون به کار خود در بازی‏های المپیک پایان دادند و به غیر از کیانوش رستمی که با کسب مدال برنز دسته 85 کیلوگرم مسابقات وزنه برداری، راه مدال‌آوری را برای کاروان ایران باز کرد، نوشاد عالمیان هم با وجود حذف شدن از گردونه مسابقات تنیس روی میز عملکردی تاریخی داشت چون این بازیکن با شکست دادن "جوستین هان"، بازیکن چینی الاصل استرالیا و "تانگ پنگ" از هنگ کنگ نخستین بردهای تاریخ تنیس روی میز در ادوار مختلف المپیک را رقم زد.

علاوه بر این عملکرد دیگر نمایندگان ایران هم با رکوردهایی جالبی همراه بود. مانند اینکه محسن شادی و سولماز عباسی در مرحله مقدماتی، رپه شارژ، یک چهارم نهایی و نیمه نهایی برای حضور در فینال D یا C نتیجه کاملا مشابه یکدیگر گرفتند هر چند در نهایت شادی بیست و دوم شد و سولماز عباسی بیست و چهارم.

البته محسن شادی یک رکورد دیگر هم از خود به جا گذاشت. این روئینگ سوار ایران کار خود را در فینال D مسابقات با خمیازه آغاز کرد!

بیداریان هم در حالی از مسابقات شنا کنار رفت که زیر رکورد خود شنا کرد. بیداریان با رکورد 51 ثانیه و 31 صدم ثانیه در المپیک شرکت کرد اما او با رکورد 52 ثانیه و 93 صدم ثانیه از دور مسابقات حذف شد. دو دوچرخه سوار کشورمان هم در رقابت ‏های خود یکی مانده به آخر شدند و به این ترتیب رکورد زدند. مهدی سهرابی در استقامت جاده و علیرضا حقی در تایم تریل انفرادی از خط پایان گذشتند اما پیش از نفر آخر!

چشم انتظار بزرگان

در هر صورت با برگزاری رقابت ابراهیم برخورداری در مسابقات تیراندازی سه وضعیت مردان که امروز برگزار شد، کار 26 ورزشکار ایران در المپیک لندن به پایان رسید. محسن شادی، سولماز عباسی، الهه احمدی، مه لقا جام بزرگ، ندا شهسواری، نوشاد عالمیان، مجتبی عابدینی، علیرضا بیداریان، زهرا دهقان، میلاد وزیری، ابراهیم برخورداری، کاوه موسوی، رضا قاسمی، سجاد هاشمی آهنگری، امین نیک‌فر، محمد ارزنده، علیرضا رحیمیان، مهدی سهرابی، امیر زرگری، علیرضا حقی، سهراب مرادی، کیانوش رستمی، سعید محمدپور، علی مظاهری، امین قاسمی‌پور و مهدی طلوتی ورزشکارانی هستند که کار آنها در المپیک به پایان رسیده است.

از این پس ورزش ایران چشم به 26 ورزشکار باقی مانده کاروان کشورمان دارد تا شاید با همت آنها کاروان ایران بتواند مدال‏های بیشتر و حتی در رنگ‏های نقره و طلا را در دست اعضای خود ببیند و این دور از دسترس نیست که کاروان ایران مانند همیشه توسط ورزشکاران کشتی، تکواندو و وزنه برداری به مدال‏های خوشرنگ المپیک برسد.

مهدی تقوی، رضا یزدانی، مسعود اسماعیل‌پور، احسان لشگری، کمیل قاسمی، حسن رحیمی، صادق گودرزی، سعید عبدولی، قاسم رضایی، بشیر باباجان‌زاده، حبیب الله اخلاقی، امید نوروزی، حمید سوریان، آرزو حکیمی، احمدرضا طالبیان، یوسف کرمی، سوسن حاجی‌پور، محمد باقری معتمد، روح الله عسگری، سجاد مرادی، لیلا رجبی، احسان حدادی، بهداد سلیمی، سجاد انوشیروانی، نواب نصیرشلال و احسان روزبهانی 26 امید ورزش ایران در روزهای باقی مانده المپیک هستند.