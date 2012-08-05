به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواهری شامگاه شنبه در مراسم جشن روز خبرنگار اظهار داشت: فقر حرکتی که ناشی از ماشینی شدن زندگی‌امروز است، گریبان گیر مردم اصفهان شده است.

وی با بیان اینکه فقر حرکتی تأثیر بسیار منفی بر روند رو به رشد استعدادهای ورزشی اصفهان دارد، تصریح کرد: با این حال جهش‌های اساسی در ورزش، طی چند سال اخیر، نشان‌دهنده پویایی جامعه جوان اصفهان است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان تاکید کرد: اداره کل ورزش تعامل با اصحاب رسانه را برای به حرکت درآوردن چرخ ورزش استان در دستور کاری خود قرار داده است.

وی با اشاره به بازی‌های بومی و محلی به عنوانی بخشی از هویت ایرانی، تصریح کرد: با احیای این بازی‌های ورزشی، پویایی جامعه را افزایش می‌دهیم.

جواهری تاکید کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با هر کدام از دستگاه‌های اداری که به نحوی با ورزش سر و کار دارند، مانند آموزش و پرورش، شهرداری، شورای شهر و نیرو‌های مسلح تعامل برقرار می‌کند.

وی بیان داشت: تعاملات ورزشی استان باید در قالب مدیریت واحد شکل بگیرد و از این امر استقبال می‌کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان ادامه داد: هدف ورزش استان درگیر کردن آحاد مردم جامعه با ورزش است.

وی اشاره‌ای به زیرساخت‌های ورزشی استان کرد و گفت: از 310 طرح ورزشی که در حال اجرا است، 73 طرح تعطیل شده و بقیه در حال پیشرفت است.

جواهری با بیان اینکه در حال حاضر ورزش استان از توزیع ناعادلانه فضاهای ورزشی در رنج است، تاکید کرد: اهمیت نگاه داری فضای ورزشی نیز بسیار مهم‌تر از ساخت آن است.

وی با اشاره به مشکلات مالی ورزش کشور، بیان داشت: بر این اساس اقدامات اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بر مبنای اولویت بندی‌های مدیریتی شکل می‌گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان تصریح کرد: رعایت عدالت جنسیتی در ورزش اصفهان از دیگر اقدامات مهم این اداره است که به زودی تحقق پیدا می‌کند.

وی در مورد ورزشگاه نقش جهان گفت: طی یک ماه اخیر چهار مرتبه از این مجموعه بازدید داشته‌ام و طی صحبت‌های انجام شده با پیمانکار، قرار است پیشرفت کاری این مجموعه در 40 روز آینده، 30 درصد افزایش پیدا کند تا در دهه فجر بتوانیم شاهد بهره برداری از این مجموعه ورزشی که به عنوان یک معضل بزرگ در سطح کشور مطرح است، باشیم.