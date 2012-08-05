840 زندانی جرایم غیرعمد آذربایجان غربی به کانون خانواده بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی سلطانی شنبه شب در آیین جشن گلریزان اشنویه افزود: دریک سال گذشته با کمک ستاد دیه استان و پرداخت 20 میلیارد ریال زمینه آزادی 840 زندانی جرایم غیر عمد فراهم شد.

وی ادامه داد:181 نفراز این زندانیان، محکومان دیه و 659 نفر محکومان مالی بودند و علاوه بر این تعداد 400 نفر دیگر از زندانیان با جرایم عمد و غیر عمد با کمک این ستاد دریک سال گذشته آزاد شدند.

سلطانی یادآور شد: ستاد دیه استان در نظر دارد امسال نیز زمینه آزادی 668 نفر محکوم جرائم غیر عمد را فراهم کند.

پاشایی، مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان اشنویه هم دراین مراسم گفت: در چهار ماه گذشته سالجاری با پرداخت 6 میلیارد و 550 میلیون زمینه آزادی 28 زندانی غیر عمد در این شهرستان فراهم شده است.

ملا مصطفی خاتمی، امام جمعه اشنویه هم در این مراسم بر حمایت بیشتر خیرین و مشارکت آنان در فراهم کرن زمینه آزادی محکومان جرایم غیرعمد تاکید کرد.

در جشن گلریزان اشنویه 110میلیون ریال برای کمک به آزادی زندانیان غیر عمد کمک شد.