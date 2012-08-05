خیرین نهاوندی 140 میلیون تومان به خانواده های زندانیان کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دادگستری شهرستان نهاوند شامگاه شنبه در مراسم جشن حمایت از خانواده های زندانیان گفت: در نزد خداوند هیچ کاری پسندیده تر از خدمت به خلق و گره گشایی از مشکلات آنها نیست.

حجت الاسلام مجید قربانی افزود: بعضی از زندانیان افراد آبرومند و سالمی هستند که به خاطر عدم پرداخت تعهدات خود همچون پرداخت مهریه، چک برگشتی و یا نداشتن توان پرداخت دیه در اثر تصادف محکوم به زندان شده اند و کانون خانواده آنها در معرض نابودی و فنا است.

وی با بیان اینکه کمک به انسانهای دردمند و گرفتار در قران بارها توصیه و سفارش شده است، گفت: شخصیت بزرگی همچون حضرت خدیجه (س) تمام مال و اموال و ثروت خود را در راه دین و اسلام و رضایت خداوند ایثار کرد تا به مسلمانان درس فداکاری و از خود گذشتگی در راه خداوند را بیاموزد.

حجت الاسلام قربانی یادآوری کرد: کمک به خانواده های نیازمند زندانیان با لطف و عنایت خداوند همراه است و خداوند به مالی که برای رضایت او انفاق شود برکت و مزد بالایی خواهد داد.

در پایان این مراسم خیرین نهاوند با حضور در مراسم جشن گلریزان مبلغ 140 میلیون تومان به خانواده های زندانیان آبرومند کمک کردند.

گفتنی است در سال گذشته در مراسم جشن حمایت از خانواده زندانیان مبلغ 60 میلیون تومان کمک توسط خیرین جمع آوری شده بود.