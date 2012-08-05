شناگران آمریکا مدال طلای 4 در 100 متر زنان و مردان را نیز از آن خود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، "مایکل فلپس" روز گذشته در آخرین حضور خود در رقابت‌های شنا موفق شد هجدهمین مدال طلای خود را برای آمریکا کسب کند.

تیم آمریکا در این ماده با زمان 3 دقیقه و 29 ثانیه و 35 صدم ثانیه موفق شد مدال طلا را کسب کند و بعد از آنها تیم ژاپن به نقره و تیم استرالیا به برنز دست یافت.

در بخش زنان شناگران آمریکایی نه تنها مدال طلای 4 در 100 متر مختلط تیمی را کسب کردند بلکه رکورد جدیدی نیز از خود برجای گذاشتند.

آنها با زمان 3 دقیقه و 52 ثانیه و 19 صدم ثانیه به مقام نخست دست یافتند و رکورد جهان را که پیش از این توسط شناگران چینی در رقابت‌های قهرمانی جهان در سال 2009 به ثبت رسیده بود را 14 صدم ثانیه بهبود بخشیدند.