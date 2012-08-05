به گزارش خبرنگار مهر، جزیره قشم در 10روز گذشته همگام با حضور بسیاری از قاریان برجسته بین المللی و کشوری محل عرضه زیباترین مضامین آسمانی کلام الله مجید در قالب آثار هنری مذهبی، رسانه های دیجیتال، کتاب های علوم قرآنی با ویژه برنامه های محفل انس بوده است.

حجت الاسلام علی ملانوری شنبه شب در آیین پایانی نمایشگاه گفت: این نمایشگاه دستکم میزبان 25 هزار نفر بوده که از شهرها و روستاهای جزیره قشم و هرمز جهت بازدید از نمایشگاه در این محفل قرآنی حضور یافتند.

ملانوری در تبیین دستاوردهای نمایشگاه به تربیت یکصد و ده تن مربی کودک قرآنی اشاره کرد که در طول ده روز برگزاری نمایشگاه زیر نظر مربیان مجرب کشوری دوره های ویژه را گذراندند.

بازدهی استقبال اولیاء و کودکان از غرفه های ویژه کودک و نوجوان این نمایشگاه و حضور 600 نفر از کودکان در بخش نماز شکوفه ها همچنین از جمله دستاوردهایی است که ملانوری به آن اشاره کرد.

تقارن آیین پایانی نمایشگاه با ولادت امام حسن مجتبی (ع) برنامه های ویژه ای به دنبال داشت، اجرای سرودهای مذهبی، مدیحه سرایی، تواشیح و قرائت قرآن با حضور قاریان بین المللی کشورمان، از جمله این برنامه ها بود.

در پایان از شش نفر از خادمان قرآنی شهرستان قشم با اهدای لوح یادبود و جوایزی از سوی امام جمعه شهرستان و مدیرعامل منطقه آزاد قشم تجلیل شد.

عباس بازماندگان، عبدالواحد معتمد، علی سرودی، فؤاد حمودی، عبدالرحمان عقیلی و خدیجه غلامی از جمله شش خادمان قرآنی منتخب جزیره قشم معرفی شدند.

این نمایشگاه با همکاری سازمان منطقه آزاد قشم و مرکز توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور از سوی مدیریت ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی قشم به مدت 10 روز با هدف توسعه فرهنگ اسلامی برگزار شد.