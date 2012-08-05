745 میلیون تومان زکات در مریوان جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شهابی در تشریح فعالیت های ستاد زکات شهرستان مریوان طی سال جاری اظهار داشت: تاکنون 745 میلیون تومان توسط 163 عامل افتخاری و 120 مبلغ جمع آوری شده که در قالب 26 پروژه از جمله ساخت خانه عالم، کتابخانه ها و مسجد هزینه می شود.

وی افزود: 40 میلیون تومان نیز در قالب زکات برای نیازمندان جمع آوری شده و طی مراسم هایی این مبلغ در بین فقرا و اطعام نیازمندان پخش می شود.

دبیر ستاد زکات مریوان دیدار با خانواده محرومان، کمک به زندانیان جرایم غیر عمد در جشن گلریزان و شناسایی مسکینان از طریق طرح مسجد محوری را از برنامه های اجرایی کمیته امداد امام خمینی (ره) مریوان در ماه مبارک رمضان عنوان کرد.

شهابی ادامه داد: طرح مسجد محوری و شناسایی فقرا در محلات باید بر اساس آداب مناطق و فرهنگ آنها باشد تا فطریه در این ماه مبارک به طرز شایسته ای برای آنها جمع آوری شود.