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۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۰۳

شهابی:

745 میلیون تومان زکات در مریوان جمع آوری شد

مریوان - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد زکات شهرستان مریوان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 745 میلیون تومان زکات در شهرستان مریوان جمع آوری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شهابی در تشریح فعالیت های ستاد زکات شهرستان مریوان طی سال جاری اظهار داشت: تاکنون 745 میلیون تومان توسط 163 عامل افتخاری و 120 مبلغ جمع آوری شده که در قالب 26 پروژه از جمله ساخت خانه عالم، کتابخانه ها و مسجد هزینه می شود.

وی افزود: 40 میلیون تومان نیز در قالب زکات برای نیازمندان جمع آوری شده و طی مراسم هایی این مبلغ در بین فقرا و اطعام نیازمندان پخش می شود.

دبیر ستاد زکات مریوان دیدار با خانواده محرومان، کمک به زندانیان جرایم غیر عمد در جشن گلریزان و شناسایی مسکینان از طریق طرح مسجد محوری را از برنامه های اجرایی کمیته امداد امام خمینی (ره) مریوان در ماه مبارک رمضان عنوان کرد.

شهابی ادامه داد: طرح مسجد محوری و شناسایی فقرا در محلات باید بر اساس آداب مناطق و فرهنگ آنها باشد تا فطریه در این ماه مبارک به طرز شایسته ای برای آنها جمع آوری شود.

کد مطلب 1665723

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