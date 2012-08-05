فریبرز عسگری در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به لندن ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: دو تکواندوکار اعزامی به لندن در بهترین شرایط روحی و جسمی قرار دارند. ما به لندن آمده‌ایم که تمام داشته و توانایی‌های خود را برای کسب موفقیت به کار بگیریم.

وی ادامه داد: به عقب که نگاه می‌کنم هیچ کار عقب افتاده یا برنامه انجام نشده‌ای نداریم. همه برنامه و خواسته‌های ما به خوبی و در زمان خود اجرا شده و از این بابت کمبودی احساس نکردیم.

سرمربی تیم ملی تکواندو در مورد برنامه‌های خود تا زمان شروع مسابقات گفت: تمرینات سخت و فشرده‌ای را در طول ماه‌ها و هفته‌های گذشته انجام داده‌ایم. در این شرایط هر دو تکواندوکار به ریکاوری نیاز دارند. در مدت باقی مانده تا شروع مسابقات هم روزانه یک جلسه تمرین خواهیم داشت تا هم به آب و هوا آشنا شویم و هم آمادگی بدنی ملی‌پوشان حفظ شود.

عسگری در مورد اینکه برای تیم ملی چه نتایجی در لندن پیش بینی می‌کند، گفت: ما هر کاری لازم بود برای آمادگی تیم دو نفره خود انجام داده‌ایم، اکنون در بهترین شرایط قرار داریم و امیدوارم بچه بتوانند آنچه در توان دارند برای رسیدن به مدل المپیک به کار گیرند.

وی در مورد شرایط سخت یوسف کرمی نسبت به معتمد هم گفت: شاید شرایط یوسف روی کاغذ سخت‌تر باشد اما او آمادگی بالایی دارد و آماده است تا هر حریفی را برای رسیدن به سکوی قهرمانی المپیک شکست دهد. مردان ما مرد روزهای سخت هستند و کارهای بزرگ انجام می‌دهند.

سرمربی تیم ملی تکواندوی در خاتمه تصریح کرد: محمد باقری معتمد هم مانند یوسف در اوج آمادگی است و امیدوارم آنچه از او انتظار داریم باشد تا بتوانیم بهترین نتیجه را برای تکواندو ایران کسب کنیم.

رقابت تکواندوکاران ایران در المپیک لندن از روز پنجشنبه هفته جاری آغاز خواهد شد.