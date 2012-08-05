به گزارش خبرنگار مهر، شنبه شب در مراسمی با حضور جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان قزوین،‌ مشاوران و وکلای حقوقی ازنفرات برتر آزمون دوره های 15 و 16 مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه استان قزوین در سالن هدیش تجلیل شد.



حسین مرد علی در این گردهمایی گفت:‌مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه در استان قزوین از سه سال پیش فعالیت خود را در قزوین آغاز کرده و توانسته خدمات حقوقی به نیازمندان ارائه کند.



وی افزود:‌ بسیاری از پرونده های معاضدتی در این مرکز بررسی می شود و مهمترین هدف این مرکز ارائه مشاوره های حقوقی بسیار کم هزینه و رایگان به نیازمندان است که در این زمینه رضایت مراجعه کنندگان تامین شده است.



بررسی 80 پرونده در مرکز مشاوران حقوقی قزوین



مردعلی بیان کرد: پرونده های معاضدتی در مرکز امور مشاوران حقوقی وکلای دادگستری استان قزوین ساماندهی شده و از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 80 پرونده در این مرکز بررسی شده است که بیشتر آنها در زمینه مشکلات خانوادگی است.



رئیس هیئت مدیره مرکز امور مشاوران حقوقی وکلای قوه قضائیه استان قزوین گفت: مهمترین هدف ما رسیدن به شرایطی است که همه اقشار جامعه از خدمات وکالت بهره مند شوند و با کاهش هزینه های مشاوره ای تلاش می کنیم تا به همه مراجعان خدمات کم هزینه و مناسب حقوقی را ارائه کنیم.



وی اظهارداشت: ساماندهی وکلای تحت پوشش و عضو مرکز، تمدید پروانه های وکالت، رسیدگی به تخلفات از مهمترین فعالیت های مرکز امور مشاوران حقوقی وکلای قوه قضائیه در استان قزوین است.



در ادامه نفرات برتر آزمونهای دوره های 15 و 16 این مرکز معرفی شدند.



در این مراسم از آناهیتا فرهبد، محمد وظایفی، زهرا کشاورز صالح، منتخبان دوره پانزدهم و سحر شوشتری، بهرام سیمیاری، عباس مومنی، افراد برتر آزمون دوره شانزدهم و بازرسان منتخب ابوالفضل بغدادی، علی یار دلاور، علی شیرخانلو، عقیل فاضل، بیژن طاهرخانی، محمد موسوی فرد، اعظم سلگی، شهناز راد، صدیقه صالحی نژاد و نفر اول آزمون ارتقاء پایه ندا بهرامی و نیز نفرات برتر مسابقات مقاله نویسی هادی نوروزی، زینب یوسفی راد و زهره شهسواریان تقدیر شد.