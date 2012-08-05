دوره آموزشی تربیت مدیران استان مرکزی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه شنبه در استانداری مرکزی برگزار شد رئیس سازمان مدیریت دولتی کشور گفت: استان مرکزی هشتمین استان کشور است که اجرای طرح ملی تربیت مدیران در آن اجرایی می شود.موسی مهدوی هدف از اجرای این طرح را تربیت مدیرانی خلاق و مستعد برای آینده کشور عنوان کرد و گفت: حرکت به سمت انسان سازی همواره از تاکیدات مقام معظم رهبری بوده است.وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت تا با تربیت مدیرانی مدبر در آن حکومت اسلامی ایران به الگویی در دنیا تبدیل شود نه این که تنها شکل حکومت در یک کشور تغییر کند.رئیس سازمان مدیریت دولتی کشور شاه کلید تحول نظام اداری کشور را نیروی انسانی و مدیران لایق برشمرد و گفت: در حالی که آماده ورود به دهه چهارم انقلاب اسلامی می شویم شایسته نیست نظام جمهوری اسلامی ایران از نظام جانشین پروری محروم باشد.مهدوی با بیان این که تدریس رشته های تخصصی جانشین پروری جز لاینفک کشورهای در توسعه یافته است افزود: ایران نیز باید با توجه به این مهم ارتقا شغلی مدیران و کارمندان فعال در دستگاه های اجرایی را در دستور کار خود قرار دهد.وی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه کشور گفت: در پایان سال سوم این قانون یعنی در سال 92 باید الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آماده شود تا مبنایی برای شروع برنامه ششم توسعه کشور شود امر مهمی که بدون تحول در مدیریت کشور شدنی نیست.

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