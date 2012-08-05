خبرنگاران سرمایه های مدیران البرز هستند/ مرور مطالبات اهالی عرصه رسانه

به گزارش خبرنگارمهر، مجتبی ابراهیمی شامگاه شنبه در مراسم بزرگداشت روزخبرنگار که درمجتمع فرهنگی امام علی(ع) و با حضورمعاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار البرز، معاون سیاسی امنیتی استانداری و جمعی از مدیران و خبرنگاران استان برگزار شده بود با اشاره به ظرفیت های استان در حوزه فرهنگ وهنر گفت: البرز، ایران کوچک از ظرفیت های فوق العاده ای در حوزه های گوناگون برخوردار است.

وی افزود: البرز اکنون علاوه بر قطب آموزشی، در بخش فرهنگ و هنر نیز با حضور هنرمندان و اصحاب رسانه پتانسیل های ویژه ای را در خود جای داده است و بی شک از استانهای برتر کشور در حوزه فرهنگ و هنر محسوب می شویم و این جایگاه جز با همدلی و همراهی و اطلاع رسانی به موقع و شفاف خبرنگاران تثبیت نخواهد شد.

ابراهیمی گفت: خبرنگاران سرمایه های مدیران استان هستند و باید مقام و جایگاه آنها شناخته شود.

تشکیل بانک اطلاعاتی و شناخت خبرنگاران توسط مدیران

ابراهیمی درادامه تشکیل بانک جامع اطلاعاتی از خبرنگاران را ازجمله اولویت های اداره کل فرهنگ و ارشاد ذکر کرد و گفت: تشکیل بانک جامع اطلاعاتی رویکردی است که به جدیت توسط اداره کل فرهنگ وارشاد در حال پیگیری است و طی همه خبرنگاران نشریات و رسانه های استان نزد همه مدیران استان شناخته می شوند.

مسئولان زیر ذره بین نقادانه خبرنگاران

مدیرکل فرهنگ و ارشاد البرز در ادامه اصحاب رسانه را اصلی ترین پایه های تقویت نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اگر امروز مقابله با گفتمان نه شرقی و نه غربی قرار داریم؛ اگر در مسیر عدالت محوری به عنوان اصلی ترین شعار نظام در حال حرکت هستیم این مهم جز با عملکرد مطلوب مسئولان و نگاه دلسوزانه و نقادانه خبرنگاران میسر نمی شود.

تعرفه آگهی ها در البرز افزایش می یابد

مجتبی ابراهیمی در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار به برخی از مطالبات اصحاب رسانه و نشریات اشاره کرد وضمن درخواست پیگیری آنها گفت: با تدابیر ویژه و ساز و کارهای مشخصی به زودی افزایش تعرفه آگهی ها را دراستان البرز شاهد خواهیم بود.

معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی البرز در بخش دیگری از صحبت های خود خطاب به محمد زاده معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر ارشاد خواستار پیگیری وضعیت معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه شد و گفت: در حال حاضر اکثر اصحاب رسانه در استان البرز برای حضور در این عرصه حتی از هزینه های شخصی خود برای دوام و بقای نشریات و رسانه ها سرمایه گذاری می کنند.

ابراهیمی ادامه داد: درحال حاضر با اشراف به کلیه مشکلات اقتصادی خواستار تدبیری جهت معافیت مالیاتی برای اصحاب رسانه هستیم تا بخشی از هزینه های هنگفتی که این این قشر به دوش می کشند مرتفع گردد.

تسریع در اعطای وام مسکن به خبرنگاران

وی درپایان گفت: تسریع در اعطای وام مسکن به خبرنگاران و ایجاد امکاناتی جهت بهره مندی سایر خبرنگارانی که از شرایط ویژه دریافت وام مذکور برخوردار نیستند از دیگر درخواست هایی است خواستار رایزنی های آن در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی پیگیری هستیم.