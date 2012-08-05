2000 مددجوی کمیته امداد خراسان جنوبی خود کفا می شوند

محمد حسین عنایتی فر در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه هم اکنون 31 هزار و 500 خانوار در استان تحت پوشش کمیته امداد هستند، اظهارکرد: تا پایان امسال دو هزار خانواده تحت پوشش این نهاد توانمند و از زیر پوشش خدمات مستمر خارج می شوند.

وی با اشاره به اینکه جشن خودکفایی هزار خانواده در سال گذشته برگزار شده است، تصریح کرد: رویکرد کمیته امداد ارائه خدمات تک خدمتی به نیازمندان است.

وی گفت: 21 میلیارد ریال برای اجرای طرح تک خدمتی و چند خدمتی خانوارها پیش بینی شده است که به صورت بلاعوض و با توجه به نیاز خانواده در بخش های مختلف استفاده می شود.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی از اجرای طرح پالایش خانوار های تحت حمایت این نهاد در سال گذشته خبر داد و بیان داشت: با اجرای این طرح سه هزار خانوار تحت حمایت توانمند شناخته شده از زیر چتر خدمات مستمر امداد خارج شدند.

عنایتی فر به اجرای طرح نظام جامع آموزشی برای مددجویان این نهاد اشاره کرد و افزود: این طرح سال گذشته هفت هزار و 900 خانوار را تحت پوشش قرار داده است.

وی بیان کرد: در سال جاری نیز این طرح برای 9 هزار خانوار مددجوی تحت پوشش این نهاد اجرا می شود.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی با بیان اینکه 25 درصد منابع کمیته امداد استان از محل کمکهای مردمی بوده است، گفت: خراسان جنوبی علی رغم محرومیت به لحاظ جلب مشارکتهای مردمی رتبه برتر کشور را دارد.