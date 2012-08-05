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۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۴۴

محمدی در گفتگو با مهر:

499 میلیارد تومان تسهیلات بنگاه های اقتصادی به خراسان جنوبی ابلاغ شد

499 میلیارد تومان تسهیلات بنگاه های اقتصادی به خراسان جنوبی ابلاغ شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از ابلاغ 499 میلیارد تومان تسهیلات بنگاه های اقتصادی در سال جاری به این استان خبر داد.

عابدین محمدی در گفتگو با مهر، اظهارداشت: 499 میلیارد تومان تسهیلات بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده در سال جاری برای اتمام طرح های نیمه تمام در استان ابلاغ شده است.

وی اضافه کرد: طبق دستور العمل بانک مرکزی بانک ها باید این مبلغ را در استان پرداخت کنند.

محمدی با بیان اینکه براساس ابلاغ جدید بانک مرکزی نحوه تعیین و توزیع 499 میلیارد تومان تسهیلات بانکی مشخص شده است، بیان کرد: هم اکنون 123 طرح نیمه تمام از محل بنگاه های اقتصادی زودباده در استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه از سال های 84 تا 88 مبلغ 365 میلیارد تومان از تسهیلات این بنگاه ها در استان باقی مانده است، افزود: امسال 120 میلیارد تومان سهمیه جدید هم به این مبلغ افزوده شده و مجموعا 499 میلیارد تومان تسهیلات در قالب بنگاه های اقتصادی در استان قابل پرداخت است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی یادآور شد: تاکنون بیشتر مجوزهای صادر شده  این تسهیلات در قالب ایجاد مشاغل خانگی بوده و دیگر مجوزی در این زمینه صادر نمی شود.

کد مطلب 1665751

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