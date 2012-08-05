به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، همزمان با سالروز ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار تعدادی از استادان زبان و ادب فارسی و شاعران جوان با اشاره به اینکه کاروان شعر در کشور با سرعت، دقت و جهت گیری درست به پیش می‌رود خاطرنشان کردند: با استمرار این حرکت، کشورِ عزیزِ ایران بار دیگر هدیه‌ای ارزشمند به تمدن و فرهنگ جهانی و خصوصاً این منطقه، اهدا خواهد کرد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند: شعر علاوه بر اینکه ظرفی برای بیان احساس شاعرانه است باید در خدمت ارزشها باشد و شاعر در عمل به وظیفه و مسئولیت خود، این نعمت بزرگ الهی را در خدمت به دین، اخلاق، انقلاب و معرفت افزایی قرار دهد.

ایشان مضمون آفرینی و در پی آن، جوشش‌های ذوقی را در این زمینه ضروری دانستند و تصریح کردند: شعر می‌تواند به "معرفت دینی و اخلاق مردم" و "حرکت انقلابی ملت" خدمت کند و این کار حتی با یک یا دو بیت شعر انقلابی،‌اخلاقی و معرفتی در یک غزل محقق می‌شود و تأثیر می‌گذارد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به اهمیت سه رکن "لفظ مناسب"، "مضمون سازی و مضمون یابی" و "احساسات لطیف شاعرانه" افزودند: قالب شعر نمی‌تواند نسبت به مسائل موجود کشور بی‌تفاوت باشد یا از آن صرف نظر کند.

رهبر انقلاب اسلامی ظلم بزرگ هسته‌ای در حق ایران و ترور دانشمندان را نمونه‌ای از واقعیات و مسائل موجود کشور برشمردند و تصریح کردند: جبهه استکبار با همه قدرتِ تبلیغاتی و تشکیلاتِ سیاسی خود و با خباثت تمام در مقابل ملت ایران ایستاده است و ملت ما هم مقاومت می‌کند و این حادثه ملی نباید از نظر شاعر متعهد دور بماند، چرا که در مصاف حق و باطل نمی‌شود بدون موضع باقی ماند.

رهبر انقلاب اسلامی با یادآوری بی‌تفاوتی برخی مدعیان میهن دوستی نسبت به مسائل جنگ تحمیلی و اشغالگری دشمن خاطرنشان کردند: همین افراد، پوچ گرایی، اهمال گرایی و بی‌تعهدی به دین، اخلاق و مسائل اساسی کشور و انقلاب را تبلیغ می‌کنند؛ در حالی که هیچ واکنشی درباره تعهد به بیگانه و دشمن از خود نشان نمی‌دهند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای در پایان توصیه کردند: کسانیکه در جبهه حق و معنویت، سرمایه هنری خود را خرج می‌کنند، دائم مراقب خود باشند و در مسیر حق استقامت به خرج دهند.

در ابتدای این دیدار تعدادی از شاعران، سروده‌های خود را با مضامین دینی، انقلابی، اجتماعی آیینی و بیداری اسلامی قرائت کردند.