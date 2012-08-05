  1. فرهنگ و ادب
۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۳۱

رهبر فرزانه انقلاب:

شعر نمی‌تواند نسبت به مسائل موجود کشور بی‌تفاوت باشد

شعر نمی‌تواند نسبت به مسائل موجود کشور بی‌تفاوت باشد

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار شب گذشته شاعران با معظم له با بیان اینکه شعر علاوه بر آن که ظرفی برای بیان احساس شاعرانه است، باید در خدمت ارزش‌ها باشد، فرمودند: شعر نمی‌تواند نسبت به مسائل موجود کشور بی‌تفاوت باشد یا از آن صرف نظر کند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، همزمان با سالروز ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار تعدادی از استادان زبان و ادب فارسی و شاعران جوان با اشاره به اینکه کاروان شعر در کشور با سرعت، دقت و جهت گیری درست به پیش می‌رود خاطرنشان کردند: با استمرار این حرکت، کشورِ عزیزِ ایران بار دیگر هدیه‌ای ارزشمند به تمدن و فرهنگ جهانی و خصوصاً این منطقه، اهدا خواهد کرد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند: شعر علاوه بر اینکه ظرفی برای بیان احساس شاعرانه است باید در خدمت ارزشها باشد و شاعر در عمل به وظیفه و مسئولیت خود، این نعمت بزرگ الهی را در خدمت به دین، اخلاق، انقلاب و معرفت افزایی قرار دهد.

ایشان مضمون آفرینی و در پی آن، جوشش‌های ذوقی را در این زمینه ضروری دانستند و تصریح کردند: شعر می‌تواند به "معرفت دینی و اخلاق مردم" و "حرکت انقلابی ملت" خدمت کند و این کار حتی با یک یا دو بیت شعر انقلابی،‌اخلاقی و معرفتی در یک غزل محقق می‌شود و تأثیر می‌گذارد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به اهمیت سه رکن "لفظ مناسب"، "مضمون سازی و مضمون یابی" و "احساسات لطیف شاعرانه" افزودند: قالب شعر نمی‌تواند نسبت به مسائل موجود کشور بی‌تفاوت باشد یا از آن صرف نظر کند.

رهبر انقلاب اسلامی ظلم بزرگ هسته‌ای در حق ایران و ترور دانشمندان را نمونه‌ای از واقعیات و مسائل موجود کشور برشمردند و تصریح کردند: جبهه استکبار با همه قدرتِ تبلیغاتی و تشکیلاتِ سیاسی خود و با خباثت تمام در مقابل ملت ایران ایستاده است و ملت ما هم مقاومت می‌کند و این حادثه ملی نباید از نظر شاعر متعهد دور بماند، چرا که در مصاف حق و باطل نمی‌شود بدون موضع باقی ماند.

رهبر انقلاب اسلامی با یادآوری بی‌تفاوتی برخی مدعیان میهن دوستی نسبت به مسائل جنگ تحمیلی و اشغالگری دشمن خاطرنشان کردند: همین افراد، پوچ گرایی، اهمال گرایی و بی‌تعهدی به دین، اخلاق و مسائل اساسی کشور و انقلاب را تبلیغ می‌کنند؛ در حالی که هیچ واکنشی درباره تعهد به بیگانه و دشمن از خود نشان نمی‌دهند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای در پایان توصیه کردند: کسانیکه در جبهه حق و معنویت، سرمایه هنری خود را خرج می‌کنند، دائم مراقب خود باشند و در مسیر حق استقامت به خرج دهند.

در ابتدای این دیدار تعدادی از شاعران، سروده‌های خود را با مضامین دینی، انقلابی، اجتماعی آیینی و بیداری اسلامی قرائت کردند.

کد مطلب 1665755

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