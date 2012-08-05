خاورمیانه

- اعتراضات در عربستان پس از کشته شدن یک نوجوان به اوج رسید

- مخالفان در دمشق یک نفر را کشته و 10 نفر دیگر را هم مجروح ساختند

- حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در یمن 5 نفر را کشت

- بمب گذاری 25 نفر را در جنوب یمن به کام مرگ فر ستاد

- تظاهرات گسترده و اعتراضات به اوضاع بد اقتصادی سراسر تل آویو را فراگرفت

- فعالان سیاسی طی تظاهراتی در برابر سفارت عربستان سعودی در برلین خواستار خروج نیروهای این کشور از بحرین شدند

- بی بی سی از درگیریهای سنگین در حلب گزارش داد

آمریکا

دولت اوباما از توافق سودان با سودان جنوبی دربار خط لوله نفتی تقدیر کرده و آن را امیدوار کننده توصیف کرد

آسیا

- سازمان ملل خواستار رسیدگی فوری به درگیری ها در برمه شد

- چین نسبت به دخالت های ایالات متحده در باره مناقشه دریای چین جنوبی ابراز ناخرسندی کرده و آن را ارسال پیامی اشتباه از سوی کاخ سفید توصیف کرد

- توافق نفتی روسیه و سوریه نهایی شد