خاورمیانه
- اعتراضات در عربستان پس از کشته شدن یک نوجوان به اوج رسید
- مخالفان در دمشق یک نفر را کشته و 10 نفر دیگر را هم مجروح ساختند
- حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در یمن 5 نفر را کشت
- بمب گذاری 25 نفر را در جنوب یمن به کام مرگ فر ستاد
- تظاهرات گسترده و اعتراضات به اوضاع بد اقتصادی سراسر تل آویو را فراگرفت
- فعالان سیاسی طی تظاهراتی در برابر سفارت عربستان سعودی در برلین خواستار خروج نیروهای این کشور از بحرین شدند
- بی بی سی از درگیریهای سنگین در حلب گزارش داد
آمریکا
دولت اوباما از توافق سودان با سودان جنوبی دربار خط لوله نفتی تقدیر کرده و آن را امیدوار کننده توصیف کرد
آسیا
- سازمان ملل خواستار رسیدگی فوری به درگیری ها در برمه شد
- چین نسبت به دخالت های ایالات متحده در باره مناقشه دریای چین جنوبی ابراز ناخرسندی کرده و آن را ارسال پیامی اشتباه از سوی کاخ سفید توصیف کرد
- توافق نفتی روسیه و سوریه نهایی شد
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