ساخت انبار نگهداری کالا در آمل

حبیب الله بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از دو میلیارد ریال از محل پرداخت تسهیلات یارانه دار صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی برای خرید ماشین آلات کشاورزی به متقاضیان این شهرستان اختصاص داده شد.



وی افزود: این تسهیلات یارانه دار و از محل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بوده و به شش شرکت و یک اتحادیه تعاونی تولید شهرستان اختصاص داده شد.



بابایی ادامه داد: سهم هر شرکت تعاونی به طور میانگین 250 تا 300 میلیون ریال بوده که در مجموع هفت دستگاه مخصوص برنج خریداری و در اختیار تعاونی های تولید قرار داده شد.



رئیس اداره تعاون روستایی آمل به ساخت انبار نگهداری کالا به ظرفیت 250 تن با استفاده از تسهیلات 20 درصدی توسعه، تجهیز و نوسازی بخش کشاورزی در روستای قلعه کش این شهرستان اشاره کرد و گفت: اعتبار این انبار بزرگ حدود دو میلیارد و 500 میلیون ریال است که تاکنون یک میلیارد و800 میلیون ریال آن توسط شرکت تعاونی روستایی قلعه کش هزینه شده است.



بابایی با اشاره به اینکه تاکنون حدود پنج هزارنفر از کشاورزان آملی اقدام به بیمه حمایتی روستایی وعشایری در شهرستان آمل کردند، اضافه کرد: هم اکنون 11 تعاونی تولید و اتحادیه تعاونی تولید شهرستان آمل کار پوشش بیمه کشاورزان این شهرستان را برعهده دارند.