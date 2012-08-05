به گزارش خبرگزاری مهر، نقی کمالی در این خصوص اظهار داشت: در هفته دولت بهره برداری از گاز طبیعی درشهر هلشی با اعتبار بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به بهره برداری می رسد، همچنین عملیات گازرسانی به روستاهای شادآباد علیا، شادآباد سفلی، قیطول و سیردوله از توابع هرسین و نیز روستای کلید دره از توابعه شهرستان صحنه با مجموع اعتبار دو میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.



کمالی در خصوص اقدامات انجام شده در فاصله هفته دولت سال گذشته تاکنون، تصریح کرد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده از سال گذشته تاکنون شاخص های عمکردی شرکت گاز استان کرمانشاه رشد مطلوبی داشته است به نحوی که از هفته دولت سال گذشته تاکنون سه شهر قصر شیرین، کوزران و گهواره و همچنین 28 روستای استان از گاز طبیعی بهره مند شده اند.



وی افزود: در این مدت 471 کیلومتر شبکه گذاری، هفت هزار مورد نصب انشعاب و 36 هزار مورد اشتراک پذیری در گستره استان به انجام رسده است.



مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: درطی یک سال گذشته در بخش گازرسانی به صنایع، 52 واحد عمده صنعتی استان از قبیل کارخانه روغن نباتی نازگل، پتروشیمی پلیمر و مجتمع کایکو به شبکه گاز متصل شده اند و نیز گازرسانی به دو شهرک صنعتی آب باریک صحنه و بیستون کرمانشاه و گازرسانی به هفت جایگاه سی.ان.جی نیز به انجام رسیده است.

کمالی درباره اقدامات انجام شده در زمینه حمایت از پیمانکاران و تولید کنندگان داخلی در شرکت گاز استان کرمانشاه اظهار داشت: خوشبختانه با توجه به توان مناسب پیمانکاران داخلی کلیه پروژه های شرکت توسط پیمانکاران داخلی اجرا می شود و در زمینه کالا و تجهیزات نیز کلیه کالاهای مورد نیاز برای اجرای پروژه ها صرفا از سازندگان داخلی خریداری می شود.