فضای فیزیکی فرهنگسراهای همدان گسترش یابد/ ایجاد 10 فرهنگسرا در حاشیه شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خجسته در بازدید از فرهنگسراهای شهر همدان اظهار داشت: کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان با هدف رفع مشکلات فرهنگسراها بازدید از تمام این فضاها را در برنامه دارد.

وی با بیان اینکه تقویت فعالیت‌های فرهنگسراها زمینه‌ساز رشد فرهنگی جامعه را مهیا می کند، گفت: فرهنگسراها نقش بسزایی در ایجاد رفتارهای اجتماعی مطلوب شهروندان دارند و سبب رشد کیفی در زمینه‌های فرهنگی مذهبی می‌شوند.

خجسته به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص تهاجم فرهنگی اشاره کرد و گفت: از اساسی‌ترین مسائل در جامعه، مسائل فرهنگی است که باید سریع و هوشیارانه آن را علاج کرد.

وی در ادامه با اشاره به نقش فرهنگسراها در ارتقا آگاهی‌ نوجوانان و جوانان عنوان کرد: فرهنگسراها با فراهم کردن فضاهای فرهنگی و مذهبی برای نوجوانان و جوانان نقش بسزایی در ساماندهی و غنی‌سازی اوقات فراغت این قشر در فصل تابستان دارد.

وی با تأکید بر ارتقای فرهنگ شهروندی افزود: اقدامات مؤثری در این زمینه از سوی فرهنگسرای مهر در شهرک ولیعصر و مجموعه خصوصی فرهنگی ورزشی کانون المهدی(عج) شهید کرباسیان همدان انجام شده است.

خجسته گفت: برگزاری کلاس‌های آموزشی احکام، روخوانی و روانخوانی و حفظ قرآن کریم، خوشنویسی، نقاشی، خیاطی، سفره‌آرایی، گلسازی، کامپیوتر، زبان خارجه و تئاتر از جمله این اقدامات است.

تعداد فرهنگسراهای موجود در حاشیه شهر همدان به 10 فرهنگسرا افزایش می یابد

خجسته با بیان اینکه تعداد فرهنگسراهای موجود در حاشیه شهر همدان به 10 فرهنگسرا افزایش می یابد، گفت: تقویت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در این مراکز نیز در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه اظهار داشت: با هماهنگی شرکت عمران و مسکن سازان همدان مجموعه فرهنگی دیگری تا چند روز آینده توسط این شرکت در شهرک ولیعصر(عج) به شهرداری هدیه خواهد شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان ادامه داد: استقبال مردم از برنامه‌های مذهبی و دینی در کانون فرهنگی ورزشی المهدی(عج) نشان دهنده تأثیر بسزای آن‌ در امور فرهنگی این منطقه است.

خجسته افزود: راه اندازی فرهنگسراها در مناطق توانمندسازی به ویژه در بخش خصوصی حمایت می شود.

خجسته تأکید کرد: جلب مشارکت‌های مردمی با شناسایی، همفکری و همکاری انجمن‌ها، مؤسسات عمومی و خیریه، تشکلات غیردولتی و سایر مؤسسات مشابه در راستای نهادینه کردن فعالیت‌های آن‌ها به منظور کاهش مشکلات و آسیب‌های اجتماعی ضروری است.

وی همچنین برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از توانمندی‌ها و امکانات و نیروهای انسانی مجموعه‌ها و اماکن ورزشی و تفریحی، تهیه و اجرای برنامه‌های متنوع در راستای ترویج ورزش‌های همگانی، همکاری و حمایت از سازمان‌های غیردولتی و جلب مشارکت آن‌ها در زمینه اهداف و وظایف شهرداری را برای فعالیت‌های فرهنگسرا ضروری دانست.