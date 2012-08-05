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۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۴۸

جمشیدی:

وضعیت ترافیک شهر بیجار ساماندهی می شود

وضعیت ترافیک شهر بیجار ساماندهی می شود

بیجار - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان بیجار گفت: به منظور ساماندهی وضعیت ترافیکی سطح این شهرستان، 10 هکتار از اراضی حاشیه شهر نقشه برداری و آماده احداث پارکینگ عمومی برای خودروهای سنگین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل جمشیدی شامگاه روز گذشته در جلسه شورای ترافیک شهرستان بیجار بر نصب دوربین های مداربسته در بلوار امام با هدف کنترل سرعت خودروها تاکید کرد و افزود: به مدت یک ماه در محدوده بازار شهر محدودیت ترافیکی اجرا و فقط خودروهای عمومی در خیابان های منتهی به بازار اجازه تردد دارند.

وی همچنین بر ساماندهی خودروهای باری در قالب تعاونی و جمع آوری آنان از حاشیه خیابان ها تاکید کرد و اظهار داشت: با وانت بارهایی که در کنار خیابان های اصلی شهر توقف و در تردد خودروهای دیگر و عابرین پیاده اخلال ایجاد کنند برخورد می شود.

فرماندار بیجار از پیشرفت مناسب احداث کنارگذر شمالی بیجار با هدف کاهش ترافیک شهری و جلوگیری از تردد خودروهای حمل سیمان از داخل شهر خبر داد و ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات ترافیکی شهر بیجار تردد و توقف خودروهای سنگین در داخل شهر است.

جمشیدی با اشاره به لزوم مشارکت و همکاری مردم به ویژه رانندگان وسایل نقلیه در راستای کنترل ترافیک بیان کرد: مردم نیز باید در راستای کاهش ترافیک در این شهر همکاری داشته باشند و به همین دلیل تنها با اقدامات دستگاه های دولتی نمی توان در حوزه کنترل ترافیک به موفقیت چشمگیری رسید.

کد مطلب 1665791

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