به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی شنبه شب در مراسم افطار مددجویان بهزیستی مشهد در شیرخوارگاه حضرت علی‌اصغر(ع) شرکت کرده بود، گفت: در سال جاری، استانداری، بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و سایردستگاه‌های اجرایی استان، کمک‌هایی را به بهزیستی خواهند داشت.

وی افزود: استانداری به دنبال راهکاری است که بخشی از هزینه‌های تبلیغاتی دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی مثل بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری به امور بهزیستی و شیرخوارگاه اختصاص یابد.

استاندار خراسان رضوی گفت: کودکان و نوجوانانی که پیش از این در شیرخوارگاه بزرگ شده و اکنون در سنین بلوغ و بزرگسالی هستند تا استقلال کامل و ازدواج و اشتغال، مورد حمایت باقی می‌مانند.

وی بیان کرد: در مورد ازدواج و اشتغال این فرزندان، استانداری و دستگاه‌های دیگر به بهزیستی کمک می‌کنند تا این عزیزان که از نعمت پدر و مادر و خانواده محروم مانده‌اند به استقلال اجتماعی و تشکیل خانواده برسند.

صلاحی گفت: من به عنوان استاندار در عید نوروز و ماه مبارک رمضان هر سال از شیرخوارگاه بازدید دارم و از مسؤولان استان نیز خواسته‌ام که ضمن بازدید از این مراکز، برای رسیدگی به امور و مسائل این فرزندان، کمک کنند.

رئیس شورای مشارکتهای مردمی استان خراسان رضوی با یادآوری اینکه مدیران بخش غیر دولتی و خیرین کمک‌های خوبی برای اداره این مجموعه‌ها داشته‌اند گفت: با کمک بهزیستی در حال تهیه جدولی از مدیران بخش صنایع هستیم که در نشست‌هایی با آنان، برنامه ‌‌ای برای کمک منظم این نیکوکاران به مراکز بهزیستی تدوین شود.





