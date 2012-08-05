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۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۵۱

صلاحی خواستار شد:

بخشی از هزینه‌های تبلیغاتی بانک‌ها به مددجویان بهزیستی اختصاص یابد

بخشی از هزینه‌های تبلیغاتی بانک‌ها به مددجویان بهزیستی اختصاص یابد

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری، باید بخشی از هزینه‌های تبلیغاتی خود را صرف امور بهزیستی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی شنبه شب در مراسم افطار مددجویان بهزیستی مشهد در شیرخوارگاه حضرت علی‌اصغر(ع) شرکت کرده بود، گفت: در سال جاری، استانداری، بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و سایردستگاه‌های اجرایی استان، کمک‌هایی را به بهزیستی خواهند داشت.

وی افزود: استانداری به دنبال راهکاری است که بخشی از هزینه‌های تبلیغاتی دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی مثل بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری به امور بهزیستی و شیرخوارگاه اختصاص یابد.

استاندار خراسان رضوی گفت: کودکان و نوجوانانی که پیش از این در شیرخوارگاه بزرگ شده و اکنون در سنین بلوغ و بزرگسالی هستند تا استقلال کامل و ازدواج و اشتغال، مورد حمایت باقی می‌مانند.

وی بیان کرد: در مورد ازدواج و اشتغال این فرزندان، استانداری و دستگاه‌های دیگر به بهزیستی کمک می‌کنند تا این عزیزان که از نعمت پدر و مادر و خانواده محروم مانده‌اند به استقلال اجتماعی و تشکیل خانواده برسند.

صلاحی گفت: من به عنوان استاندار در عید نوروز و ماه مبارک رمضان هر سال از شیرخوارگاه بازدید دارم و از مسؤولان استان نیز خواسته‌ام که ضمن بازدید از این مراکز، برای رسیدگی به امور و مسائل این فرزندان، کمک کنند.

رئیس شورای مشارکتهای مردمی استان خراسان رضوی با یادآوری اینکه مدیران بخش غیر دولتی و خیرین کمک‌های خوبی برای اداره این مجموعه‌ها داشته‌اند گفت: با کمک بهزیستی در حال تهیه جدولی از مدیران بخش صنایع هستیم که در نشست‌هایی با آنان، برنامه ‌‌ای برای کمک منظم این نیکوکاران به مراکز بهزیستی تدوین شود.


 

کد مطلب 1665797

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