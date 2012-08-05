خبرنگاران انتقال دهنده تجربه یک نسل حماسه ساز به نسلهای آینده هستند

به گزارش خبرنگارمهر، ایرج کارخایی پیش از ظهر یکشنبه در آستانه روز خبرنگار در پیامی ضمن تبریک این روز به خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه های گروهی با بیان اینکه، اصحاب قلم باید با شناخت و بررسی نیازها و خواسته های مردم به منظور فرهنگ سازی سالم و نقش آفرینی برای رفع مشکلات گام بردارند، افزود: روز خبرنگار گرامی داشت حرفه خبرنگاری و ارج نهادن بر تلاش گروهی از فرهیختگان و آگاهان جامعه است.

وی خبرنگاران را زبان مردم جامعه عنوان کرد و گفت: خبرنگاران، صاحبان قلم و اندیشه، زبان گویا و حقیقت جوی جامعه هستند.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان سمنان نقش خبرنگاران را در جامعه کلیدی برشمرد و گفت: خبرنگاران با چشمان تیز بین و نگاه واقع بین، مسئولیت مهم آگاه سازی، اطلاع رسانی و انعکاس اخبار و گزارش های مختلف را بعهده دارند.

کارخایی، انعکاس اخبار شفاف و دقیق را از مردم به مسئولین و بر عکس، از وظیفه مهم خبرنگاران عنوان کرد و گفت: امانتداری، سرعت، دقت و بی طرف بودن از دیگر ویژگی خبرنگاران است.

وی در پایان، این روز را نشانگر جایگاه و منزلت و شأن ارزشمند خبرنگاران دانست و افزود: از طرف دیگر مسئولیت ها، وظایف و رسالت سنگین را که خبرنگاران مستعد با قلم خود که دارای حرمت و بزرگی خاصی است و خداوند منان به آن قسم و گواه داده، متذکر می شود که باید بیش از پیش در پاسداشت و حفظ کرامت خبرنگار و قلم گام برداشت.