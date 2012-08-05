تهیه طرح مرتع داری برای 20 هزار هکتار از مراتع گلستان

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استان گلستان دارای 862 هزار هکتار مرتع بوده که در سال 1390 با اعتبار پنج میلیارد ریال برای بیست هزار هکتار از مراتع این استان طرح مرتع داری تهیه شد.

وی اظهار داشت: بیش از نیمی از مراتع استان گلستان از جمله مراتع قشلاقی است که با توجه به ضعف پوشش گیاهی نیاز به تقویت و اصلاح و احیا دارند.

وی عنوان کرد: سال 90 در سطح هزار و 233 هکتار از این مراتع با تولید و کاشت نهال و بذور مرتعی از جمله نهالهای آتریپلکس به تعداد 570 هزار اصله در این خصوص نیز اقدام شد.

سلامتی گفت: همچنین از دیگر اقدامات انجام شده در اداره مرتع این اداره کل جمع‌آوری بذور مرتعی از گونه‌های یونجه یکساله ، النگاتوم ، پوکسینلیا و... است که این بذور نیز در جهت تقویت پوشش گیاهی منطقه در مناطق متناسب کشت شده است.

وی یادآورشد: در مراتع استان گلستان پروژه مدیریت چرا ، کنترل پروانه چرا دامداران ذیحق و کنترل ورود و خروج دام ازمراتع این استان است.