به گزارش خبرنگار مهر، موسسه توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی با همکاری موسسه فرانگر پارس در قالب طرحی تازه در بیستمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم اقدام به دریافت و صحافی قرآن کریم برای مخاطبان عام نمایشگاه میکنند.
در این طرح که از نخستین روز برگزاری نمایشگاه قرآن کریم در حال اجراست، مخاطبان نمایشگاه با حضور در غرفه این موسسه قرآنهای کهنه و نیازمند صحافی و تعویض جلد خود را ارائه کرده و پس از 48 ساعت آن را با صحافی و جلد تازه تحویل میگیرند.
در این طرح همچنین تجمیع و صحافی صفحات قرآن که به دلیل قدمت، ورق ورق شدهاند نیز انجام پذیرفته و در موارد خاص تعویض مصحف نیز به صورت رایگان صورت میپذیرد.
بر اساس این گزارش به دلیل استقبال از این طرح از ابتدای نمایشگاه تاکنون بیش از 2500 نسخه از قرآن کریم صحافی و بازسازی شده است.
در بخشی دیگری از این غرفه حاضران میتوانند به مشاهده فرآیند سنتی صحافی کتاب و مراحل مختلف آن که از سوی کارشناسان این امر در حال انجام است نیز بپردازند.
همچنین این غرفه در ایام برپایی نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم قرآنهای اهدایی مخاطبان را جمعآوری و بازسازی کرده و برای اهداء به مساجد آماده میکند که تاکنون در این بخش نیز بیش از500 نسخه قرآن کریم جمعآوری شده است.
ارائه خدمات و مشاوره برای صحافی نسخ خطی قرآن کریم نیز از دیگر برنامههایی اجرایی در این غرفه به شمار میرود.
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