عراق "گازپروم" را تهدید به تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ترند آذربایجان، عاصم جهاد سخنگوی وزیر نفت عراق در اظهاراتی گفت: اگر شرکت روسی گازپروم بدون در نظر گرفتن دولت مرکزی شروع به همکاری های نفتی با منطقه خودمختار کردستان بکند این کشور شرکت مذکور را تحریم خواهد کرد.

جهاد افزود: دولت عراق بطور مکرر ابراز داشته که علیه شرکت های خارجی که بدون اجازه بغداد با منطقه کردستان همکاری کنند تحریم‌هایی را اعمال خواهد کرد و شرکت های روسی هم از این قاعده مستثنی نیستند.

وی همچنین ابراز داشت که وزارت نفت اطلاعات دقیقی در باره این حقیقت که گازپروم با منطقه خودمختار قرار دادی را امضا کرده ندارد، لیکن در حال رسیدگی به این موضوع است. بنابراین این وزارتخانه بطور رسمی از گازپروم خواسته تا منتظر پاسخ بغداد بماند و اگر این اطلاعات تائید شود این شرکت سهام خود را در حوزه های نفتی عراق از دست می دهد.

وی افزود: این شرکت قرار دادهای مهمی با عراق در راستای توسعه میادین نفتی دارد و اگر گاز پروم ترجیح می دهد تا با منطقه کردستان همکاری کند تمامی قرار دادها با این شرکت مورد بررسی و بازبینی قرار خواهد گرفت.