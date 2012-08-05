حیدر نامور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در خراسان شمالی 33 واحد گلخانهای با مساحت 12.5 هکتار در زمینه تولید محصولات سبزی و صیفی جات فعالیت دائم دارند.
وی با بیان اینکه 2 واحد گلخانهای دیگر نیز در استان به صورت نیمه فعال هستند، اظهار داشت: این 2 واحد با مساحت 6 هزار و 500 مترمربع در زمینه تولید سبزی و صیفی و نیز گلهای زینتی فعالیت میکنند.
نامور میزان تولید محصولات مختلف در گلخانههای استان را سالیانه هزار و 400 تن ذکر کرد و گفت: بیشترین محصولات تولیدی گلخانههای خراسان شمالی سبزی و صیفی جاتی چون خیار، گوجه فرنگی، بادمجان و ... است.
وی بیشترین گلخانههای موجود در خراسان شمالی را مربوط به شهرستان بجنورد دانست و افزود: شهرستانهای شیروان و فاروج در ردههای بعدی بیشترین سطح گلخانهای در استان قرار دارند.
این مسئول همچنین از غیرفعال بودن حدود 1.5 هکتار سطح گلخانهای در استان خبر داد و افزود: این گلخانهها بنا به دلایلی چون کمبود بودجه سرمایه گذاری، مشکلات کم آبی و ... غیرفعال شدهاند.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی تصریح کرد: این نهاد برای کمک به صاحبان واحدهای گلخانهای و حمایت از آنان خدمات مختلفی چون پیگیری مسائل مربوط به تأمین سوخت، بیمه و انجام بازدیدهای فنی و کارشناسی برای رفع نواقص و مشکلات فنی را ارائه میدهد.
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