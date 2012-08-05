به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین هفته از دوازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور دوشنبه شب درحالی با برگزاری هشت مسابقه به پایان می‌رسد که شهرآورد اصفهان، دیدار جنوبی‌ها در خلیج فارس، رویارویی راه آهن و تراکتورسازی در ورزشگاه تختی و رقابت جذاب استقلال در کرمان با مس مهمترین دیدارهای این هفته هستند. در زیر اشاره‌ای گذرا به دیدارهای روز دوم از هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور خواهیم داشت:

راه‌آهن - تراکتورسازی تبریز

مالکان جدید باشگاه راه‌آهن، تبریزی هستند و امانی قائم مقام این باشگاه هم در گذشته مدیرعامل تراکتورسازی بوده است که با این اوصاف دوشنبه شب شاهد دربی تبریزی‌ها در ورزشگاه تختی تهران خواهیم بود. راه‌آهنی که لیگ دوازدهم را بسیار پرحاشیه آغاز کرده و در سه بازی نخست نتایج خوبی بدست آورده است، حالا در دومین بازی خانگی‌اش در لیگ برای رسیدن به دومین پیروزی به میدان می‌رود تا با آرامش بیشتری در تعطیلات لیگ به فکر بدنسازی باشد.

البته تراکتورسازی هم که با هدایت "تونی" موفق‌ترین مربی پرتغالی لیگ هنوز نتوانسته انتظارات را برآورده کند، در دومین دیدار خارج از خانه در ورزشگاه تختی که برایش حکم بازی خانگی را دارد، می‌خواهد پیروز شود تا از میانه جدول به جمع مدعیان لیگ برسد. هرچند ناکامی در این بازی موج نارضایتی‌ها را علیه مربی پرتغالی تراکتورسازی بیشتر کرده و آینده کاری‌اش را با مشکلات مضاعفی مواجه خواهد کرد.

سایپای البرز - داماش گیلان

جبران شکست در خانه، این تفکر اصلی مردان تقوی است که لیگ را با دو نتیجه خوب برابر تراکتورسازی و استقلال شروع کردند اما در هفته سوم در اهواز مغلوب فولاد شدند. آنها در خانه میزبان داماشی هستند که با حضور مالکان جدید پرگل‌ترین پیروزی لیگ را هفته گذشته برابر پیکان کسب کرد و بحران ابتدای فصل را پشت سر گذاشته است. سایپایی‌ها برای نجات از جمع تیم‌های پایین جدول نیاز به پیروزی در این بازی خانگی دارند، هرچند داماش به فکر حفظ جایگاه ششمی و حتی رسیدن به رده‌های بالاتر است.

صنعت نفت آبادان - نفت تهران

جنگ نفتی‌ها بهترین فرصت برای کاستاست تا بتواند جایگاه لرزانش در نیمکت آبادانی‌ها را تقویت کند. این مربی در لیگ امسال بردی را کسب نکرده و به همین دلیل با انتقاد شدید هواداران متعصب تیم نفت آبادان مواجه است. این تیم اگر نتواند در بازی خانگی برابر دیگر نفتی لیگ موفق شود، در زمان تعطیلات لیگ امکان انتخاب سرمربی جدید برای زردپوشان آبادانی وجود دارد. نفت تهران هم که با هدایت ابراهیم‌زاده روند خوبی را در لیگ پیش رو گرفته، با پیروزی برابر میزبانش در یک بازی سخت و البته داغ، می‌تواند خود را به عنوان یکی از مدعیان لیگ معرفی کند.

ذوب‌آهن اصفهان - سپاهان اصفهان

در نخستین دربی لیگ دوازدهم که به قول رسول کربکندی مسابقه داراها و ندارهاست، ذوب آهن اصفهان در خانه از سپاهان پذیرایی می‌کند. ذوب‌آهن بحران‌زده با سه شکست متوالی و قعرنشینی لیگ به مصاف تیم کهکشانی سپاهان می‌رود. زردپوشان هرچند بازی گذشته را با تساوی مقابل راه‌آهن پشت سرگذاشته‌اند اما برای دفاع از سه قهرمانی متوالی در لیگ، به فکر پیروزی در دربی، ناکامی فجر در انزلی و رسیدن به صدرجدول پیش از تعطیلات لیگ هستند. با این پیروزی کرانچار بار دیگر نشان می‌دهد موفق‌تر از مربیان پرتغالی لیگ است.

در این بازی رویارویی محمدباقر صادقی، فرشید طالبی، علی احمدی و محمدرضا خلعتبری با تیم پیشین‌شان از جذابیت‌های خاصی برخوردار بوده و هیجانات دربی اصفهان را بیشتر می‌کند.

البته رسول کربکندی که آخرین بار در لیگ ششم توانست در دو بازی رفت و برگشت سپاهان را با نتیجه مشابه 2 بر صفر شکست دهد، گرچه در بازی برگشت به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه گردن روی نیمکت حضور نداشت، امیدوار است با تکرار آن خاطرات خوش و موفقیت در این بازی، ناکامی‌های گذشته را جبران کرده و با آرامش بیشتری تیمش را در تعطیلات لیگ آماده کند. هرچند به نظر نمی‌رسد ناکامی در این مسابقه و فشار مضاعف هواداران این تیم اصفهانی، مدیران باشگاه ذوب آهن که با مشکلات بسیار مالی مواجه هستند را برای تغییر کادرفنی متقاعد کند.

آلومینیوم هرمزگان - فولاد خوزستان

شاگردان میثاقیان برای اینکه از شش ضلعی قعرنشینان فاصله بگیرند و نشان دهند در این فصل مدعی سقوط نیستند باید در جنگ جنوبی‌های لیگ برابر فولاد خوزستان به سه امتیاز خانگی دست یابند. البته فولاد هم که هفته گذشته نخستین پیروزی‌اش در لیگ را برابر سایپا کسب کرد، برای نجات کامل از بحران ابتدای فصل باید در این مسابقه خارج از خانه امتیاز کسب کند تا از تعطیلات لیگ برای رسیدن به موفقیت در ادامه مسابقات استفاده کند. البته رویارویی میثاقیان و فرکی هم جذابیت‌های خاص خودش را دارد.

ملوان بندانزلی - فجرسپاسی شیراز

صدرنشین و شگفتی‌ساز لیگ دوازدهم دوشنبه شب در انزلی میهمان ملوان است. اینکه شاگردان یاوری بتوانند چهارمین پیروزی خود را در لیگ برابر تماشاگران متعصب بندرانزلی بدست آورند، کار سخت اما ارزشمندی خواهد بود. البته میزبان علاوه بر داشتن هواداران پرشور، تیمی یکدست را هم در اختیار دارد که با هدایت پورغلامی توانسته است رده سوم لیگ را بدست آورد. آنها که در بازی گذشته خانگی 2 امتیاز ارزشمند برابر آبادانی‌ها از دست دادند، امیدوارند با اضافه شدن مهرداد اولادی چهره هجومی‌تری را از خود ارائه کرده و نخستین پیروزی خانگی‌شان در لیگ را با هواداران جشن بگیرند.

پیکان تهران - گهر دورود

تغییر ورزشگاه محل میزبانی اعتراض پیکانی‌ها را پیش از این دیدار به همراه داشت. خودروسازان پس از جلب رضایت فدراسیون برای برگزاری بازی در زمین دستگردی، درخواست انتخاب داوری مجرب را مطرح کردند زیرا علاوه بر تیم آنها، گهری‌ها هم در بازی‌ گذشته‌‌شان برابر پرسپولیس اسیر مشکلات داوری شده بودند.

البته پیکانی‌ها که با هدایت ویسی این توقع را به وجود آورده بودند که لیگ را با نتایج خوب شروع کنند، امروز با یک امتیاز جایگاه رضایت‌بخشی را در جدول رده‌بندی ندارد و در چهارمین دیدار لیگ هم گرچه به ظاهر میزبان هستند اما با حضور احتمالی تماشاگران پرشور لرستانی، میهمان خواهند بود، رسیدن به اولین سه امتیاز در لیگ را هدف خود قرار داده‌اند. در سوی دیگر میدان شاگردان تارتار هم با حمایت تماشاگران خود در اندیشه جبران ناکامی در بازی‌های پیشین و کسب نخستین برد در لیگ دوازدهم هستند.

مس کرمان - استقلال تهران

عنایتی مهمترین سوژه این مسابقه است؛ گلزن‌ترین مهاجم لیگ برتر درحالی در نوک حمله تیم مس برابر تیم سابقش قرار می‌گیرد که هم برای موفقیت تیمش و هم برای ادامه رقابت با آرش برهانی در جدول آقای گل ادوار لیگ برتر، انگیزه بالایی دارد. البته این مسابقه برای ابراهیم قاسمپور که این روزها اسیر مشکلات حاشیه‌ای در کرمان است، هم از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا می‌خواهد با شکست دادن تیم مطرح استقلال، جایگاهش را در راس نیمکت مربیگری مس مستحکم کرده و جواب دندان‌شکنی به منتقدان، حاشیه‌سازان و مخالفانش بدهد.

قاسمپور برای رسیدن به این هدف کار سختی برابر قلعه‌نویی دارد که به قول خودش روزهای خوبی را در کرمان تجربه کرده است. آبی‌پوشان تهرانی که هفته پیش در آخرین دقایق با گلزنی منوچهری توانستند ذوب‌آهن را در خانه شکست دهند، با رسیدن به پیروزی در کرمان، حاشیه‌ها را از تیم خود دور کرده و با قرار گرفتن در جایگاهی بهتر از پنجمی، با آرامش کامل به تعطیلات می‌روند و خود را برای حضور در ادامه لیگ آماده خواهند کرد. هرچند قلعه‌نویی همچنان این نگرانی را دارد که در صورت ناکامی در این بازی، هواداران استقلال با تشویق "فرهاد مجیدی" فریاد اعتراض سر داده و این تیم را پس از یک هفته آرامش، بار دیگر اسیر مشکلات حاشیه‌ای کنند.

برنامه کامل دیدارهای هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

یکشنبه - 15/ 05/ 91

* پرسپولیس - صبای قم، ساعت 22:30، ورزشگاه آزادی

دوشنبه - 16/ 05/ 91

* سایپای البرز - داماش گیلان، ساعت 22، ورزشگاه انقلاب کرج

* صنعت نفت آبادان - نفت تهران، ساعت 22، ورزشگاه تختی آبادان

* آلومینیوم هرمزگان - فولاد خوزستان، ساعت 22، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* ملوان بندانزلی - فجرسپاسی شیراز، ساعت 22، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* پیکان تهران - گهر دورود، ساعت 22، ورزشگاه دستگردی تهران

* راه آهن - تراکتورسازی تبریز، ساعت 22، ورزشگاه تختی تهران

* ذوب آهن اصفهان - سپاهان اصفهان، ساعت 22، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* مس کرمان - استقلال، ساعت 22:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

جدول رده‌بندی لیگ برتر:

1- فجرسپاسی شیراز 9 امتیاز

2- سپاهان اصفهان 7 امتیاز - تفاضل گل 3+ (6 گل‌زده - 3 گل‌خورده)

3- ملوان بندرانزلی 7 امتیاز - تفاضل گل 3+(6 گل‌زده - 3 گل‌خورده)

4- صبای قم 6 امتیاز - تفاضل گل 3+

5- استقلال 6 امتیاز - تفاضل گل 1+

6- داماش گیلان 5 امتیاز

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14- صنعت نفت آبادان یک امتیاز - تفاضل گل 3- (2 گل‌زده - 5 گل‌خورده)

15- گهر دورود یک امتیاز - تفاضل گل 3- (2 گل‌زده - 5 گل‌خورده)

16- پیکان تهران یک امتیاز - تفاضل گل 6-

17- مس کرمان بدون امتیاز - تفاضل گل 3-

18- ذوب‌آهن اصفهان بدون امتیاز - تفاضل گل 5-