به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار گزارش داد: اخبار ضد و نقیضی درباره لبنانی های ربوده شده در سوریه مخابره می شود.

المنار بیان کرد: "فداء عیتانی" روزنامه نگار روزنامه الاخبار که با یکی از ربوده شده ها دیدار کرده است، از وضعیت خوب آنها خبر داده است.

عیتانی گفته است: جای هیچ نگرانی درباره منطقه ای که لبنانی های ربوده شده در آن هستند،وجود ندارد و مسئول گروهی که آنها را ربوده ، یعنی "ابو ابراهیم" وعده داده است که آنها را ظرف ده روز آینده آزاد کند.

المنار گزارش داد: این در حالی است که برخی رسانه ها روایاتی از فرار ربوده شده ها و حمله به محل نگهداری آنها نقل کرده بودند.

رسانه ها بیان کرده بودند که محلی که ربوده شدگان لبنانی در آنجا نگهداری می شدند مورد هدف قرار گرفته است و برخی از ربوده شده ها فرار کرده اند، اما ربایندگان اخبار منتشر شده را تکذیب کردند.

از سوی دیگر میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان بر ضرورت مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی تاکید کرد.



به گزارش مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ، "میشل سلیمان" گفت : تنها هدف از ایجاد راهبرد دفاعی در لبنان مقاومت در برابر تجاوز اسرائیل به لبنان است.

رئیس جمهوری لبنان بیان کرد: ما همواره بر همکاری ملت، ارتش و مقاومت تاکید کرده ایم، اما چگونگی همکاری نیازمند بررسی های بیشتر است.

سلیمان گفت : به طور حتم اسرائیل از وقایع منطقه خرسند است، زیرا برقراری دموکراسی در کشورهای منطقه بدون خشونت به نفع اسرائیل نیست و این رژیم خواهان ادامه خشونتهاست.

رئیس جمهوری لبنان افزود: تا زمانی که حقوق فلسطینی ها استیفا نشود دموکراسی در کشورهای عربی به اهداف واقعی آن نخواهد رسید.