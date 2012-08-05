خانواده ها باید در فراز و نشیب های زندگی صبر پیشه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی شنبه شب در سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم در جمع زائران و مجاوران حرم رضوی اظهار کرد: خانواده ها باید در فراز و نشیب های زندگی صبر پیشه کرده و با کوچکترین حرف به خاطر سخنان این فامیل و آن فامیل سراغ طلاق و قهر نروند.

حجت الاسلام قرائتی همچنین با استناد به قرآن کریم مبنی بر اینکه "هرگاه چیز بدی شنیدی آن را با خوبی پاسخ ده و برو"، گفت: ائمه معصوم (ع) بهترین الگو در این راستا برای خانواده ها هستند.

وی با بیان اینکه تلخی ها همیشه بد نیستند چرا که افراد در سختی ها و تلخی ها نعمت های خداوند را قدر می دانند و به یاد نیازمندان می افتند، اظهار داشت: پناه بردن به خداوند و دیدن مشکلات دیگران از راه های شیرین کردن تلخی ها است وهنرمند کسی است که این تلخی ها و مشقات را به شیرینی تبدیل کند.

وی با اشاره به این مطلب که تلخی و مشقف در زندگی همه انسان ها بخصوص در زندگی اولیاء و افراد بزرگ نیز وجود داشته است، ادامه داد: برخی از تلخی ها ی زندگی به منظور دریافت پاداش و بعضی دیگر را کفاره گناهان است.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به این مطلب که ما باید در برابر تلخی ها مقاومت داشته و همراه با صبر و تحمل دست و پنجه نرم کنیم، اذعان داشت: صبر کلید همه سختی ها و مشکلات است.

مدرس برنامه تلویزیونی درس هایی از قرآن با اشاره به این مطلب که در قرآن کریم کلمه عسر 12 بار و یسر 36 بار آمده است و این یعنی اگر در برابر سختی ها صبر نمایید سه برابر آن گشایش می یابید، گفت: پناه بردن به خداوند و دیدن مشکلات دیگران از راه های شیرین کردن تلخی ها است.