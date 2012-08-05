عزت اسلام از خون شهداست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت السلام علی ملکی درمراسم بزرگداشت شهدای محله قصرجدید گفت: تکلیف ما بعد از شهدا حراست از آرمان های انقلاب اسلامی است.

وی افزود: عزت و آبروی اسلام به برکت خون شهداست .

وی با بیان اینکه اقتدار امروز کشور مرهون خون شهداست گفت: شهدای ما شاگردان مکتب امام حسین (ع) هستند و در تاریخ انقلاب اسلامی جاودانه اند.

وی تصریح کرد: برگزاری مراسم یادواره شهدا یک حرکت ارزشمند در راستای تجلیل از مقام شهدا و نهادینه کردن فرهنگ شهادت در جامعه است.

همچنین فرماندار قصرشیرین در این مراسم ضمن گرامی داشت یاد وخاطره شهدای انقلاب اسلامی گفت: شهادت مرگی است انتخابی و برترین مرگ هاست.

حسین پروین افزود: شهادت در راه خدا با ارزش ترین افتخارات است و رزمندگان انقلاب اسلامی در هشت سال دفاع مقدس عزت ، اقتدار و سرافرازی را برای ما به ارمغان آوردند.





