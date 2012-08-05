ناصر نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: خوشبختانه حمید سوریان پس از مراسم وزن کشی شب گذشته مدعیان 55 کیلوگرم با قرعه خوبی روبه‌رو شد. او پس از استراحت در دور اول باید به مصاف "آرسن ارالی یف" از قرقیزستان برود که سابقه شکست این حریف را نیز دارد.

وی تصریح کرد: سوریان در طول سال‌ها حضور موفقش در وزن 55 کیلوگرم کشتی فرنگی، تمامی مدعیان جهانی را مغلوب خود کرده و این بار هم می‌تواند به راحتی از سد آنان بگذرد. البته بازی‌های المپیک را نمی‌توان با هیچ میدان دیگری قیاس کرد، چراکه احتمال وقوع هر اتفاقی در این پیکارها وجود دارد اما سوریان با شرایطی به لندن اعزام شد که تمامی اعضای کادر فنی را به کسب موفقیت امیدوار کرد.

نوربخش حریف مجار سوریان در دور مقدماتی را بسیار توانمند و باتجربه خواند و گفت: این فرنگی کار با قد و قواره کشیده خود در فنون سرپا اجازه هیچ کاری را به حریفان خود نمی‌دهد و همین موضوع ممکن است، کار را برای سوریان کمی سخت کند. هر چند ملی پوش عنواندار کشورمان نیز با تکیه بر تجربه و نبوغ خود می‌تواند از سد هر حریفی عبور کند.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان ادامه داد: از هم اکنون می‌توان مدال را بر سینه سوریان دید اما نمی توان نتایج کشتی را با قاطعیت پیش بینی کرد و باید همه چیز را به عملکرد کشتی گیران مرتبط دانست، چراکه تجربه نشان داده برخی اوقات قهرمانان بزرگ با نتایج دور از انتظار ظاهر شده‌اند و در مقابل، برخی کشتی گیران ناشناس و گمنام نیز موفق به فتح سکوی المپیک شده‌اند.

وی در خاتمه گفت: هاسگاوا ژاپنی به عنوان اصلی‌ترین حریف سوریان در نیمه نهایی به او خواهد رسید، مگر اینکه اتفاق خاصی بیافتد و این حریف توانمند و تکنیکی ژاپنی در میانه راه از صعود بازماند.

رقابت‌های اوزان 55 و 74 کیلوگرم کشتی فرنگی بازیهای المپیک 2012 لندن از ساعت 16:30 امروز به وقت تهران آغاز می‌شود که حمید سوریان باید به عنوان نخستین ملی پوش کشورمان به مصاف رقبای خود برود. ضمنا تیم ایران در وزن 74 کیلوگرم نماینده‌ای ندارد.