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۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۴

حجت الاسلام فرزانه:

عدالت یکی از اصول اصلی حکومت اسلامی است

عدالت یکی از اصول اصلی حکومت اسلامی است

مشهد - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت مشهد نخستین گام برای از بین بردن فقر برپایی عدالت است گفت: عدالت یکی از اصول اصلی حکومت اسلامی است.

به گزارش  خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر فرزانه شنبه شب در جمع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی با تبریک میلاد امام حسن(ع) اظهارکرد: اگر معیشت نباشد دین، عفت و عصمت نیز نیست و نباید از انسان گرسنه انتظار دین و اخلاق داشت.

رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی با بیان اینکه ائمه (ع) در طول عمر شریف خود همواره با ظلم در درگیر بوده و در نهایت توسط ظالمین نیز به شهادت می رسیدند، اظهار داشت: شناسایی فقرا و کمک مخفیانه به آنها و همچنین مبارزه با ظلم و ظالم را از دیگر خصوصیات مشترک ائمه معصومین (ع) است.

حجت الاسلام فرزانه یکی دیگر از خصوصیات مشترک ائمه اطهار (ع) را اصرار در عبادت و نیایش خداوند ذکر کرد و گفت: آنها همواره وقت کافی برای این مهم در نظر می گرفتند.

امام جمعه موقت مشهد با بیان اینکه کمک به فقرا و دوری از فقر یکی از خصلت های مشترک همه ائمه اطهار (ع) است، گفت: از بین بردن فقر نخستین گام برپایی عدالت در جامعه است.

وی افزود: فقر ایمان انسان را ناقص کرده و عقل او را از کار انداخته و به کارهای بد وادار می کند و لذا در ذهن ائمه اطهار (ع)، چهره فقر بسیار زشت است.

وی گفت: به عنوان نمونه امام حسن مجتبی(ع) در طول عمر شریف شان چندین بار تمام زندگی خود را برای رضای خداوند به فقرا بخشیدند.

کد مطلب 1665846

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