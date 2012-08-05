افطاری استاندار گلستان با ایتام/ خبرنگار ندای وجدان عمومی جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه شنبه در کمیته امداد برگزار شد، جواد قناعت با ایتام تحت حمایت کمیته امداد افطار کرد.

در این مراسم شماری از کودکان یتیم تحت پوشش کمیته امداد شرکت داشتند که روزه خود را با استاندار و دیگر مسئولان افطار کردند.

گلستان بیش از 18 هزار کودک یتیم دارد که تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

بیش از 6.5 درصد جمعیت گلستان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

خبرنگار ندای وجدان عمومی جامعه

نماینده مردم کلاله، مینودشت، مراوه تپه و گالیکش از خبرنگاران به عنوان ندای وجدان عمومی جامعه یاد کرد.

عبدالکریم رجبی با ارسال نمابری به دفتر خبرگزاری مهر در گلستان، سالروز 17 مرداد سالروز شهادت خبرنگار شهید صارمی که بنام خبرنگار نامگذاری شده است را به خبرنگاران رسانه ملی و فعالان عرصه قلم، روزنامه ها، هفته نامه ها تبریک و تهنیت گفت.

در بخشی از این نامه آمده است، خاطره همه شهیدان اهل قلم و خبر را گرامی می داریم و از زحمات شبانه روزی طاقت فرسا و معمولا همراه با خطر در راستای تولید و نشر خبر بر کشی پوشیده نیست.

رجبی عنوان کرد: خبرنگار شایسته، ندای وجدان عمومی جامعه است و همچون دانشمندی می ماند که دائما در پی کشف واقعیات جامعه است و با تهیه اخبار و خبرسازی، حق مارتباط مردم با مسئولان را محفوظ نگه می داد و موجب افزایش دانش اجتماعی و سطح فرهنگی مردم می شود.