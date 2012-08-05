پرهزینه بودن روند اجرایی کنکور/ ضرورت یکپارچه ‌سازی پذیرش دانشجو

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شده و در آن رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش حضور داشتند.

روند اجرایی کنکور به شیوه فعلی یک روند پرهزینه و دردسر زاست

دکتر محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوای اسلامی در این جلسه گفت:‌ روند اجرایی کنکور به شیوه فعلی یک روند پرهزینه و دردسرزاست و بسیاری از نهادها با این موضوع درگیر می‌شوند.

یکپارچه‌سازی پذیرش دانشجو در همه مراکز آموزش عالی الزامی است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در ادامه این جلسه گفت:‌ شیوه پذیرش دانشجو با شیوه فعلی باید با درایت و تدبیر با یک شیوه مناسب جایگزین شود.

وی افزود: یکپارچه‌سازی پذیرش دانشجو در همه مراکز آموزش عالی اعم از دانشگاه آزاد اسلامی و... الزامی است.

رشد 10 درصدی متقاضیان ورود به هنرستان‌ها با تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

دکتر پورعباس رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، نیز در این جلسه گفـت:‌ با تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تحول مثبتی اتفاق افتاده که یکی از نمودهای این تحول رشد 10 درصدی متقاضیان ورود به هنرستان‌ها است.

مهندس نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در این جلسه گفت: تربیت فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموز برای هویت‌بخشی به وی براساس مولفه‌های هویت اسلامی و ایرانی وی و نیل دادن دانش‌آموز به سمت حیات طیبه از اساسی‌ترین راهبردهای سند تحول است که برای تحقق آن باید شیوه فعلی برگزاری کنکور متحول شود.