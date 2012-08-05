  1. ورزش
۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۰۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

برای دلگرمی مردم آبادان باید نفت را ببریم/ نشنیدم مظلومی تشویق شود

برای دلگرمی مردم آبادان باید نفت را ببریم/ نشنیدم مظلومی تشویق شود

سرپرست تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: این هفته باید از امتیاز میزبانی استفاده کنیم و برای دلگرمی مردم آبادان تیم نفت را شکست بدهیم.

مهدی غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازی این هفته صنعت نفت آبادان با نفت تهران تصریح کرد: ما این هفته میزبان هستیم و باید به خوبی از امتیاز هواداران و حمایت آنها استفاده کنیم. ضمن اینکه هوا هم گرم است و این کار را برای حریف سخت‌تر می‌کند.

وی تاکید کرد: انتظار ما از هواداران این است که فقط تیم را تشویق کنند. ما هم برای دلگرمی مردم آبادان باید نفت را شکست داده و امتیازات‌مان را در جدول افزایش دهیم.

سرپرست تیم فوتبال نفت آبادان درباره تشویق شدن مربیان داخلی از جمله پرویز مظلومی از سوی هواداران این تیم در بازی قبل، تاکید کرد: این صحبت‌ها شایعه است و من چیزی نشنیدم. تا جایی که اطلاع دارم مظلومی در کرمان تشویق شده است نه جای دیگر.

تیم‌های فوتبال صنعت نفت و نفت آبادان دوشنبه شب و در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر به مصاف هم خواهند رفت.

کد مطلب 1665857

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