برای دلگرمی مردم آبادان باید نفت را ببریم/ نشنیدم مظلومی تشویق شود

مهدی غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازی این هفته صنعت نفت آبادان با نفت تهران تصریح کرد: ما این هفته میزبان هستیم و باید به خوبی از امتیاز هواداران و حمایت آنها استفاده کنیم. ضمن اینکه هوا هم گرم است و این کار را برای حریف سخت‌تر می‌کند.

وی تاکید کرد: انتظار ما از هواداران این است که فقط تیم را تشویق کنند. ما هم برای دلگرمی مردم آبادان باید نفت را شکست داده و امتیازات‌مان را در جدول افزایش دهیم.

سرپرست تیم فوتبال نفت آبادان درباره تشویق شدن مربیان داخلی از جمله پرویز مظلومی از سوی هواداران این تیم در بازی قبل، تاکید کرد: این صحبت‌ها شایعه است و من چیزی نشنیدم. تا جایی که اطلاع دارم مظلومی در کرمان تشویق شده است نه جای دیگر.

تیم‌های فوتبال صنعت نفت و نفت آبادان دوشنبه شب و در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر به مصاف هم خواهند رفت.